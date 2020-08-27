تراند اليوم : 4 فوائد مهمة ستجبرك على تناول الفاصوليا

الدوحة/ مشرق نيوز

قد تكون الفاصوليا لها مشاكل عند بعض الأشخاص، فأحيانًا ما تتسبب في حدوث غازات، في الوقت الذي ينصح الخبراء بضرورة تناول حوالي ثلاثة أكواب من البقول أسبوعيًا لأنها مفيدة جدًا للصحة العامة.

وأكد خبراء التغذية بحسب ما نشرته "بوابة الشرق" القطرية، أنه كلما كثر تناولها قلت مشاكل واضطرابات المعدة، ويوجد الكثير من الأصناف للاختيار من بينها الفاصوليا السوداء والفول والفاصوليا البحرية والفاصوليا.

وأوضحوا أن للفاصوليا فوائد صحية كثيرة منها تحتوى على نسب عالية من الألياف، تساعد جسمك على الشعور بالامتلاء لذلك لا تحتاج لتناول الطعام بكثرة طوال اليوم.

في حين توصى المبادئ التوجيهية الغذائية الحالية أن على النساء أن يحصلن على حوالي 25 جرامًا من الألياف يوميًا، ولكن هذا لا يحدث إلا قليلًا، حيث إنه وُجد أنه في المتوسط تستهلك النساء من 12.1 إلى 13.8 جرام في اليوم فقط.

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وينصح الخبراء بتناول حوالي نصف كوب من الفاصوليا المطبوخة البحرية يوميًا، التي تحتوى على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف.

وتحتوى الفاصوليا أيضًا على كل من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما يعملان بشكل مزدوج للحفاظ على الجهاز الهضمي بسلاسة، فالأول يبطئ من عملية الهضم، الذي يعطى الشعور بالامتلاء والشبع والثانية تساعد على منع حدوث إمساك.

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والفاصوليا ليست سيئة للغاية فيما يخص حدوث غازات كما يعتقد الكثيرون، حيث وجدت نتائج دراسة في دورية التغذية قامت بتحليل آثار الفاصوليا والفاصوليا السوداء على الجهاز الهضمي.

ووجد الباحثون أن العينة المشاركة الذين يتناولون حوالي كوب من الفاصوليا يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع، على الرغم من أقل قليلًا من نصفهم أفادوا بحدوث زيادة في انتفاخ البطن في الأسبوع الأول، إلا أن معظمهم لم يشعر بأي شيء بحلول الأسبوع الثالث.

وقالوا إن الاعتقاد بأن الفاصوليا تسبب انتفاخ البطن مبالغ فيه جدًا، ونصحوا بضرورة شرب الكثير من الماء.

كما تساعد الفاصوليا على تنظيم نسبة السكر في الدم، حيث أن معظم أنواعها مدرجة في درجة منخفضة في قائمة مؤشر نسبة السكر في الدم، وهو ترتيب الأطعمة على أساس كيفية تأثيرها على نسبة السكر في الدم، وتساعد الفاصوليا بشدة على الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

وحسب الخبراءـ فإن الفاصوليا تساعد على خفض نسبة الكولسترول، ويمكن لمستويات عالية من الكولسترول ذي النوع السيئ أن تلتصق في جدران الأوعية الدموية مسببة التهابًا ومشكلات في صحة الشرايين، ويبدأ نظام القلب والأوعية الدموية الصحية مع ما تأكله.

والفاصوليا هي واحد من ضمن الأغذية المنخفضة في نسبة الدهون، ويوجد أكثر من سبب لضرورة تناول ثلاثة أرباع كوب على الأقل يوميًا.

ووجدت نتائج دراسة نشرت في المجلة الطبية الكندية أن تناول حصة واحدة من الفول والبازلاء والحمص والعدس يوميًا يمكن أن يقلل من مستويات الكولسترول السيئ بمعدل 5%، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح من 5 إلى 6%.