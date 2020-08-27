تراند اليوم : عالمان صينيان يبتكران حبرا ذكيا يساعد في محاربة التزوير

شيكاغو / وكالات / مشرق نيوز

اليوم السبت، أن عالمين صينيين ابتكرا حبرا ذكيا لطباعة علامة مائية متعددة الألوان يمكن رؤيتها فقط تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، في خطوة من شأنها محاربة التزوير.

وقال الباحثان تشن فنج كه، وشي سن هوه، اللذان يجريان بحوثا في معمل كيميائي بجامعة نورث وسترن الأميركية، إن العلامة المائية مستمدة من معادلة خاصة من شبه المستحيل هندستها عكسيا، ما يجعل من الصعب على المزورين تقليد المنتجات، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) .

ولا يرى الحبر بالعين المجردة ولكن عندما يتم وضعه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية يلمع الحبر مبينا أشياء من الشفرة الخطية إلى صورة المنتج نفسه، حسب التقرير.