تراند اليوم : الخصوبة مهددة في غزة

في عدد من المراكز المتخصصة بالعقم وأطفال الانابيب، بحثت "الرسالة" عن تفاصيل، ودققت في معلومات حصلت عليها من أطباء نساء وذكورة تفيد بارتفاع عدد الحالات المتأخرة بالإنجاب في غزة بشكل مطرد دون أن يتمكنوا من اكتشاف أسباب مرضية لخمسين بالمائة منها.

غياب تلك الأسباب حاول الأطباء والمختصون تفسيرها بطرح فرضيات تقف خلف العقم لدى الرجال والنساء من بينها المواد المتفجرة التي يلقيها الاحتلال في عدوانه المتكرر على غزة، وملوثات المياه والمزروعات، الى جانب الضغط النفسي لدى سكان القطاع الناتج عن الحصار والعدوان.

"الرسالة" لاحظت خلال زياراتها لمراكز العقم تردد عشرات السيدات برفقة أزواجهن على الأطباء الذين تابعت معهم الفرضيات على مدار عام كامل، لتحذر من القادم الأسوأ في حال تجاهلت الجهات المسئولة المخاطر التي تحدق بالخصوبة.

تأخر الإنجاب

طرق الشاب الثلاثيني "حسن" -فضل الاكتفاء باسمه الأول-وزوجته أبواب أطباء النساء والولادة بعد انقضاء الأشهر الأولى من الزواج، بحثا عن أسباب تأخر الحمل، مما اقتضى منهم أشهرا إضافية لإنهاء التحاليل والفحوصات التي طلبها الأطباء وانتظار النتائج.

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الشاب الذي تزوج نهاية العام 2009 ما زال حتى كتابة هذا التحقيق في طور المتابعات الطبية، وتعرضت زوجته خلال الفترة الماضية لعدد من عمليات المنظار دون الوصول الى خلل محدد عند كليهما، ونصحه الطبيب المعالج أخيرا بإجراء عملية زراعة (أطفال انابيب).

يقول حسن إن المتابعات الطبية على مدار السنوات التي أعقبت زواجه كلفته ما يزيد عن ألفي دولار، فيما تبلغ تكلفة العملية المرتقبة نفس المبلغ تقريبا.

وتثار في الشارع الغزي مخاوف خطيرة من ارتفاع حالات التأخر بالإنجاب تتشابك ما بين الحروب، وتصل حد السحر والشعوذة.

وفي إطار البحث عن تلك المخاوف التي طرحت على الدكتور بهاء الدين الغلاييني مدير مركز البسمة للعقم وأطفال الانابيب قال إن معدل نسبة العقم الطبيعية عند الرجال في المجتمعات الخارجية يبلغ ما يقارب 15 %، لكنه اعتقد انها ترتفع في قطاع غزة لتتراوح ما بين 25% -30%، مشددا في الوقت ذاته على أن تلك النسبة تعتمد على تقييمه الشخصي خلال عمله دون أن توجد لديه دراسات بأرقام دقيقة في هذا المجال.

على الطرف الاخر الخاص بالسيدات تحدث الغلاييني الذي يدير واحدا من بضعة مراكز متخصصة بالعقم وأطفال الانابيب في قطاع غزة أن هناك مشكلة لدى السيدات بدأت تطفو على السطح دون معرفة أسبابها الحقيقية، متمثلة بفشل المبايض المبكر لديهن.

وأوضح أن امرأة من بين ألف سيدة مصابة به كنسبة طبيعية للمرض في أي دولة بالعالم، الا انها ترتفع بقطاع غزة لتتراوح ما بين 1% - 2% وربما تزيد.

وفي تفاصيل اكتشاف المرض تحدث الغلاييني الذي قابلته الرسالة بمكتبه بمدينة غزة أنه تفاجأ بنفاد مخزون البويضات لدى عدد من السيدات اللواتي يترددن على المركز من اجل البحث عن أسباب تأخر الانجاب، رغم أن أعمارهن تتراوح ما بين عشرين الى خمسة وعشرين عاما.

ويتابع " كل امرأة في الحالة الطبيعية لديها مخزون بويضات يقدر بربع مليون بويضة تقريبا، لكننا نكتشف أحيانا أن هذا المخزون فرغ لسيدات في العشرينات من أعمارهن دون وجود اسباب، رغم أنه من المفترض أن يكون لديهن ما يزيد عن 200 ألف بويضة".

ويعتقد الغلاييني أن دراسة الاسباب مطلوبة من الجامعات والمؤسسات الحكومية، نظرا لحاجتها لبحث وتمويل، كي يتمكنوا من اكتشاف أسباب هذه النسب التي وصفها بالمخيفة.

زيادة الحالات

العقم عند الرجال من القضايا التي يتهامسون بها ويعتبرونها من الاسرار الشخصية التي تمس رجولتهم ويتحسسون من الحديث عنها، لكن ازدياد عدد الحالات أخرجتها مؤخرا بطريقة علنية.

وفي مقارنة أجرتها "الرسالة" مع الدكتور فايز زيدان استشاري المسالك البولية والعقم عند الرجال، لعدد الحالات التي تتردد على عيادته هذه الأيام وتعاني ضعفا جنسيا مع أعوام سابقة، أقر بأن هناك زيادة ملحوظة بنسبة العقم عند الرجال خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وبحسب ملاحظة الطبيب الذي كان ينتظره عشرات المرضى في عيادته أثناء مقابلة معد التحقيق له، فان نسبة الزيادة فاقت الـــــــ 20%، مؤكدا أن الأسباب لا تزال غير مفسرة علميا.

ويتدرج أخصائي العقم في التعامل مع المريض بالبحث عن أسباب ضعف السائل المنوي لديه، ويقول " عدد من المرضى لديهم مشاكل عضوية أو هرمونية نعمل على معالجتها، لكن ما نسبته 40% من الذين لديهم كسل او غياب الحيوانات المنوية مجهولة الأسباب حسب المعدل العالمي".

الا أن زيدان فجر معلومة جديدة بحديثه عن زيادة تلك النسبة في الأراضي الفلسطينية.

ويرجع غياب الدراسات في هذا المجال التي من شأنها أن تكشف عن الأسباب المجهولة الى افتقار غزة الى البحث العلمي الذي يتطلب جهدا وتغطية مالية.

ويعطي زيدان رؤية علمية لانتاج الحيوانات المنوية التي تتمخض عن عملية انقسام للخلايا بشكل مستمر، ووجد العلماء انه اثناء انقسامها تكون في أضعف حالاتها، بالتالي تتأثر سلبا بأي مؤثر خارجي.

زيادة حديث المختصين عن غموض الحالات والأسباب دفعنا الى البحث عن أطراف جديدة علها تمسك بخيوط الازمة.

على الشق الآخر الخاص بالنساء اكتشفت "الرسالة" خلال مراجعتها للكشوفات الطبية لأحد أطباء النساء والولادة الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أعداد المحتاجين لعمليات الزراعة ازدادت بما يقارب الضعف عند مقارنة سريعة بين العامين 2007 و 2013.

وقد وصل المتوسط الشهري لعدد عمليات الاخصاب خارج الرحم التي تجريها مراكز الاخصاب في قطاع غزة مائة عملية -بحسب المصدر السابق ذاته-، في حين أن العدد المحتاج فعليا من المرضى يصل الى مائتين شهريا، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين تحول دون تمكنهم من اجراء العملية التي تزيد تكلفتها عن ألفي دولار.

وفي تقرير اطلعت عليه "الرسالة" اصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تحت عنوان "احوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين 2013 " تشير الاسقاطات السكانية إلى أن معدل المواليد الخام في فلسطين سينخفض من32.6 مولوداً لكل ألف من السكان عام2013 إلى 31.9 مولوداً عام2015.

الأسباب المرضية

وتمس قضية العقم الوتر الحساس في كرامة الرجل الشرقي الذي طالما تباهى بقوته وفحولته، حيث تتعدد الأسباب المرضية المعروفة التي تؤثر على خصوبة الرجال، منها الهرمونية، والعضوية سواء تتعلق بالخصيتين أو اسباب لها علاقة بجهاز المناعة، الى جانب الخلل في الجينات.

وحسب منظمة الصحة العالمية للعام 2013، فان عدد الحيوانات المنوية في السائل يجب ان يزيد عن 20 مليونا، لكن كما يقول زيدان فان النتيجة ستكون طبيعية هذه الأيام في حال أظهر التحليل عدد الحيوانات المنوية 15 مليونا فقط.

ووفق زيدان فان نسبة العقم لدى الرجال ازدادت مؤخرا، حيث أن 50% ممن لا ينجبون أسباب العقم لديهم ناتجة عن خلل لدى الرجال وليس السيدات.

ولم تزد المعلومات التي حصلت عليها "الرسالة" لهذا الملف الحساس الا تعقيدا، لهذا حاولت البحث في زوايا أخرى لها علاقة بالبنية الجسدية والعضوية للرجل، والتقت الدكتور إيهاب الحلبي أخصائي الغدد الصماء الذي يعالج في عيادته مشكلة الوزن الزائد والنحافة لدى الرجال والنساء.

وتتشعب المشكلات التي تؤدي الى ضعف الخصوبة لدى الرجال والنساء أبرزها الخلل الهرموني وضمور الخصيتين والدوالي، كما يقول الحلبي، الذي لم يستثن الحالة النفسية الصعبة لسكان غزة بسبب الحصار، التي تؤثر على جهاز المناعة، وبالتالي خفض نسبة الحيوانات المنوية.

فرضيات

وبينما يمتلك الفلسطينيون القنبلة الديموغرافية ويهددون بها الاحتلال، الا أن أصابع الاتهام تتجه اليه خاصة أنه يحاول إيقاف مفعول هذه القنبلة.

وبعد اتفاق الأطباء على أن أكثر من 50% من حالات العقم لدى الرجال والنساء مجهولة الأسباب وتتجه للارتفاع بشكل ملحوظ، حاولت "الرسالة" حصر فرضيات الأطباء خلف تلك الحالات المرضية في غزة.

وتذهب افتراضات د. زيدان أخصائي العقم والمسالك البولية الى عدوان الاحتلال المتكرر على غزة، وما يلقيه من مواد وغازات سامة، بالإضافة الى العوامل البيئية المتعلقة بتلوث الهواء وغيرها.

ويشير الى التأثير السلبي للمواد الغذائية التي تحتوي على هرمونات وتضعف الصحة العامة للإنسان.

فيما يرجع استشاري النساء والولادة د. الغلاييني تغير نسب عدم الانجاب الى عوامل كثيرة أولها المتاعب الصحية لدى الزوج او الزوجة بسبب دخول مواد كيماوية في الأكل والشرب والهواء، مشددا على أن العوامل البيئية في القطاع من الأسباب الرئيسة في التأثير على الصحة العامة ووصفها بالخطيرة.

ويساور الغلاييني الشك بتلوث المنتجات الإسرائيلية التي تصل قطاع غزة لاسيما المجمد والمعلب منها، لكنه لم يتمكن من اثبات ذلك بشكل جازم، مشددا على احتمال أن يقوم الاحتلال بها بشكل متعمد.

ولم يستبعد أن يكون للحالة النفسية دور كبير في تأخر الانجاب، وقال "منحنا بعض النساء حقن تنشيط مبايض لشهر كامل، لكن اجسامهن لم تستجب بسبب الضغط النفسي الذي تعانيه المرأة الفلسطينية".

وفي نفس السياق يؤكد د. الحلبي أخصائي الغدد أنه ليس بإمكانه الجزم إذا ما كان سوء التغذية هو السبب في العقم، لكنه شدد على أن التغذية السليمة تلعب دورا هاما في تصنيع الحيوان المنوي وزيادة نشاطها.

ووفق الحلبي فان الوضع الغذائي لعدد كبير من المواطنين في قطاع غزة غير طبيعي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

محاولة للتحقق

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أخذت "الرسالة" منحى آخر في تحقيقها وهي تتعمق في البحث عن الأسباب الخفية التي أدت الى ارتفاع نسبة العقم، ونقلت الملف الى سلطة البيئة، للتحقق من الشكوك حول تلوث المياه، وتأثير الصواريخ التي يطلقها الاحتلال على غزة.

الدكتور تامر الصليبي مدير دائرة جودة المياه بسلطة البيئة، تحدث عن الوضع الحالي للمياه في قطاع غزة الذي يعاني من تلوث كمي ونوعي في المياه الجوفية.

وتقدر ملوحة المياه الجوفية في قطاع غزة من 1500-3500 ملغرام في اللتر في حين توصي منظمة الصحة العالمية الا تزيد الملوحة عن 1500 مليغرام باللتر، كما يقول الصليبي الذي أكد أن تركيز الملوحة في أحد آبار مدينة غزة وصلت الى 13.000 مليغرام بالليتر، أي ثلث تركيز ملوحة مياه البحر، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا.

ويقر الصليبي بأن هناك تلوثا ناتجا عن الكلورايد والنترات، حيث تصل تركيزاتها في قطاع غزة الى أضعاف ما تحدده منظمة الصحة العالمية للمياه الصالحة للشرب.

ولم تحدد سلطة البيئة طبيعة الملوثات الناتجة عن عدوان الاحتلال على غزة، لكنها تحاول تحليل العينات التي حصلت عليها من خلال ارسالها لدول أوروبية عبر الوفود التضامنية والمتخصصة التي تزور غزة، نظرا لافتقار القطاع الى المختبرات المتخصصة.

ويتوقع الصليبي وجود معادن ثقيلة في الصواريخ التي ضربت بها غزة خاصة الكاديميوم والرصاص والزنك، وفي حال ثبت ذلك عبر التحليلات فإنها تؤثر بالدرجة الأولى على الخصوبة.

أضرار الزراعة

ونظرا لأن فرضيات المختصين لم تغفل عن تلوث الأغذية توجهت "الرسالة" الى مكتب المهندس نزار الوحيدي مدير عام التربة والري بوزارة الزراعة، وطرحت فرضيات تلوث النباتات ومنتجات الدواجن والابقار بالمواد الكيماوية التي تحقن بها، كما يتوقع الأطباء.

الوحيدي نفى استخدام المزارعين في غزة المواد الكيماوية بشكل كبير.

وشدد الوحيدي على أن وزارته تراقب المعابر والعملية الإنتاجية بشكل مستمر الى جانب الرقابة الميدانية التي تفرضها وزارة الاقتصاد، لكنه لم يستبعد أن تكون هناك تجاوزات لدى بعض المزارعين.

ويجدد مدير عام التربة تخوفه من استخدام الاحتلال صواريخ تحتوي على عناصر ثقيلة خلال حروبه على غزة.

ويشير الى أن الحرب جريمة بحق البيئة والدليل أن العديد من الكائنات العاشبة والرعوية مثل الارانب والابقار والاغنام نفقت وأجهضت، وولدت مشوهة، وهذا يعني ان قنابل كيماوية ومشعة تستخدم ضد غزة.

ويدلل الوحيدي على أن هناك تغيرات أعقبت الحروب على غزة بالأراضي التي لم تنبت والأشجار التي ماتت بطريقة غريبة وغير تقليدية.

دراسة فلسطينية إيطالية

وصلت "الرسالة" خلال بحثها الى معلومة جديدة مفادها أن بروفيسور إيطالية من جامعة جنوا تعد دراسة مقارنة بين مئات الرجال الذين أجروا تحليلا للسائل المنوي قبل العام 2008 أي قبل الحرب الأولى التي شنتها قوات الاحتلال على غزة، وآخرين أجروا تحليلات في الفترة التي أعقبت العدوان بعام.

بعد تبادل الرسائل والاسئلة مع البروفيسور بعلم الجينات "باولو ماندوكا" لما يقارب من الشهر، تمكنت "الرسالة" من اجراء مقابلة سريعة في أكتوبر الماضي مع ماندوكا عبر برنامج الاتصال بالانترنت "فايبر"، وقالت: "الدراسة لم تنته بعد وليس لدي أي نتائج علمية حتى الان".

وبحسب القائمين على أحد المراكز المتخصصة في العقم وأطفال الأنابيب في غزة الذي يجري الدراسة مع الباحثة الإيطالية، فان اختيار العينة الخاضعة للدراسة جرى بشكل دقيق لتكون معايير اختيار الأشخاص متطابقة ما قبل الحروب وبعدها.

لم تتمكن الباحثة من الوصول للقطاع بسبب تواصل اغلاق معبر رفح، لكن المشاركين في الدراسة من غزة أنهوا المرحلة الأولى في شهر ابريل الماضي، وكانوا خلال تلك الفترة على تواصل دائم مع البروفيسور ماندوكا لمتابعة النتائج أولا بأول.

وقامت الدراسة على اختيار عينتين من تحليلات السائل المنوي للرجال أولاهما تمت قبل الحرب التي شنتها (إسرائيل) على غزة عام 2008، والثانية بعد تلك الحرب أي في عام 2010.

وبلغ عدد كل عينة مائتي شخص تتوزع أماكن اقامتهم على جميع محافظات قطاع غزة، ويقول محمد عجور أخصائي الاجنة والحقن المخبري أن الدراسة قامت على مقارنة العينتين من حيث عدد الأشخاص الذين ليس لديهم حيوانات منوية، وكذلك نسبة التشوهات في كل منهما، بالإضافة الى مقارنة أعداد حالات انعدام الحركة في كلتا الحالتين.

وأوضح أنه كان من المفترض أن يكون متوسط نتيجة تحليل العينتين متساوية في الوضع الطبيعي، لكن تحليل الأرقام والبيانات الاولي أثبت وجود فرق واضح بينهما، وزيادة ملحوظة في أعداد الحيوانات المنوية المشوهة، وزيادة في حالات انعدام وجود الحيوانات المنوية.

وكشفت الدراسة هبوط معدل الاشكال الطبيعية للحيوانات المنوية من 37% للعينة التي أخذت قبل الحرب، الى 18% من العينة التي أعقبتها.

وأظهرت زيادة في اعداد الرجال الذين يعانون من انعدام الحيوانات المنوية بعد حرب 2008 بما نسبته 55% مقارنة بالعينات التي سبقتها.

وبحسب الدراسة التي تابعتها "الرسالة" حصريا، بلغت نسبة الزيادة المئوية لأعداد الرجال الذين يعانون من انعدام حركة الحيوانات المنوية 28%، مقارنة بالعينات التي سبقتها.

وصلت المرحلة الأولى من الدراسة لمؤشرات ودلائل بوجود خلل ما في خصوبة الرجال، لكنها تحتاج لاستكمال، من خلال جمع عينات سائل منوي جديدة ممن أجريت عليهم الدراسة في المرحلتين، واجراء بعض الفحوصات الجينية الدقيقة التي من شأنها اثبات أن اختلاف النتائج ليس بسبب وراثي وانما نتيجة لتغيرات في العوامل البيئية.

ويقول عجور فان المرحلة الثانية من الدراسة مرتبط بفتح معبر رفح كي يتمكنوا من نقل العينات الى جامعة جنوا بإيطاليا، لاسيما ان مثل تلك الفحوصات غير متوفرة في القطاع.

الضغط النفسي

الطب الشعبي الفلسطيني تعرض لأسباب أخرى قد تؤدي للعقم، فقد اشتهرت مقولة الأجداد (الخوفة قطعت خلفك)، في إشارة قديمة الى تأثير الخوف على الخصوبة، لذلك لم تغب الاضطرابات النفسية التي يتعرض لها الرجال والنساء في غزة عن فرضيات الأطباء المتعلقة بإمكانية تأثيرها على تأخر الانجاب.

ويعتقد الدكتور سامي عويضة استشاري طب نفسي للأطفال والمراهقين، أن الاضطرابات النفسية احد مسببات الخلل في عمل الغدد النخامية والصماء وغيرها.

وقال عويضة الذي تحدثت "الرسالة" معه عبر الهاتف " لتشخيص أي مشكلة نفسية يجب ان نستثني المشاكل العضوية، فاذا ذهب المريض لإخصائي العقم ولم يجد عراقيل عضوية فمن المحتمل ان تكون المشكلة نفسية، لان الضغط النفسي مرتبط بمتطلبات ومستجدات الواقع".

ودلل عويضة على حديثه بأن بعض الحالات التي عالجها من النساء اكتشف ان الاضطرابات النفسية لديهن أدت لتأخير الدورة الشهرية، بالإضافة الى اجهاض أخريات.

وأضاف "وارد جدا ان تكون أسباب تأخر الانجاب ومشاكل الخصوبة نفسية، لكن لا يوجد دليل بحثي جازم، لذلك تبقى في اطار الفرضيات"، لكنه أكد أن المشاكل النفسية تؤثر على الصحة العامة بمجملها ومنها الخصوبة، كونها لها علاقة مباشرة بالجهاز الهرموني.

وسائل وقاية

ورغم أن الاستقصاء الذي تقوم به "الرسالة" اصطدم بعراقيل كثيرة لكنها تمكنت من الوصول الى دلائل ومؤشرات توجه من خلالها بوصلة المختصين والباحثين نحو مواطن الخلل.

ولا يزال جزء كبير من المجتمع الفلسطيني يتكتم ويرفض الحديث عن أزمته الذكورية، لذلك يرفضون التعامل مع الأطباء والمختصين، ولجئوا للطب البديل والعرّافين، على أمل أن يجدوا مخرجا لأزمتهم، مما يجعل الإحصاءات الخاصة بالعقم قابلة للارتفاع.

وقدم الأطباء عددا من وسائل الوقاية التي يجب اتباعها تفاديا لانخفاض مستوى الخصوبة لدى الرجال والنساء، وحث الدكتور الغلاييني على ضرورة التنبه لمشكلة عدم نزول الخصيتين مبكرا، ووجوب تفقدها عند الولادة، وتداركها بعملية جراحية مبكرة.

وشدد على ضرورة معالجة مرض "النكاف" المنتشر حاليا بشكل سريع، كما يجب ان يجري المريض بالدوالي عملية جراحية دون تأخير في حال اقر الطبيب بضرورة اجرائها.

وطالب الغلاييني المسئولين بمعالجة تلوث البيئة والمواد الزراعية، ولمًح لإمكانية عمل دراسة قومية أو تعاون دولي للتأكد من عدم وجود أضرار أو تأثير للمنتجات الإسرائيلية على المواطنين.

فيما ينصح د. الحلبي بعدم ارتداء الملابس الضيقة، والمواظبة على تناول المكسرات غير المملحة، بالإضافة الى العسل الطبيعي، ووضع الخصيتين بماء بارد.

وتشمل نصائح أخصائي الغدد بعدم الوقوف بالأماكن الحارة لمدة طويلة مثل العاملين بالمخابز، والخياطين.

ويرى الدكتور زيدان ضرورة تكثيف جهود الجميع خاصة وزارتي الصحة والزراعة لمراقبة جودة الأطعمة، وأن تهتم الحكومة بالأغذية كتوفير الحليب والفواكه والخضروات بأسعار تسمح للجميع تناولها، وتوفير أماكن لممارسة الرياضة.

ودعا أخصائي العقم الرجال الذين ينتجون عددا قليلا من الحيوانات المنوية الى تجميدها خوفا من فقدانها في وقت لاحق، على ان يعاد استخدامها في عمليات زراعة فيما بعد، وطالب بضرورة ان تتبنى الحكومة تدشين بنك مركزي في قطاع غزة لتجميد الحيوانات المنوية.

من الجدير ذكره أن مراكز العقم وأطفال الانابيب التي انتشرت في غزة مؤخرا ساهمت في حل مشاكل عدد من المتأخرين عن الانجاب من خلال عمليات الزراعة، بعدما لم يكن سابقا بوسعهم الا الانتظار.

متابعة "الرسالة" للمشكلة منذ عام كامل أظهرت تراجع الخصوبة لدى الرجال والنساء في قطاع غزة، لكنها لم تتمكن بعد من الوقوف على الأسباب المثبتة علميا التي أدت الى انخفاضها، الا أنها تحذر من تفاقم النسب المخيفة للعقم في حال لم تلتفت الجهات الرسمية للإشراف على دراسات من شأنها كشف المستور.

نقلا عن "الرسالة نت"