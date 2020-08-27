تراند اليوم : فاكهة تقضي على السرطان بـ "4 ساعات" فقط !

لندن / مشرق نيوز

توصلوا العلماء لى استخراج مصل أطلق عليه اسم EBC-46 من فاكهة أسترالية قادر على التخلص من الأورام السرطانية في 4 ساعات، وذلك من خلال استئصاله من ثمرة التوت من أشجار معروفة باسم "بلاشوود" blushwood ومتواجدة فقط في غابات شمال كوينزلاند الأسترالية”.

وأوضحت الصحيفة انه "بالتجربة على سرطان الجلد في الرأس والرقبة والأمعاء، اختبر العلماء المصل الجديد في المعامل على 300 من حيوانات التجارب، مثل القطط والكلاب والخيول، وقد تمكن المصل من القضاء على أكثر من 70 بالمئة من الحالات، وهو ما يعتبر نسبة نجاح كبيرة".

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ورأت الصحيفة انه “بمراقبة آثار الورم الخبيث، تبين أن بعد حقن المصل يتحول مكان الورم إلى شكل الكدمة، وبعد 24 ساعة يتحول إلى اللون الأسود، وبعد يومين يتحول إلى لون باهت، وفي خلال أسبوع ونصف يزال الورم تماما ويترك محله جلدا نظيفا من أي بقع″.

وأشارت الصحيفة الى إن “المصل يعتمد على عزل الورم عن أي مصدر للدماء، وبالتالي يسهل القضاء عليه في فترة قصيرة، وأثبت نجاحا مع الحيوانات، ويفترض أنه سيحقق النجاح نفسه مع الإنسان، لكن ليس بنفس فعالية العلاج الكيميائي. ويوصي العلماء، أن هذا المصل سيكون فعالا مع الأشخاص الذين قد لا ينجح معهم العلاج الكيميائي”.

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