تراند اليوم : 10 مواقع عربية لا غنى عنها للصحفيين والإعلاميين: تدريب ومهارات وفرص عمل

المشرق / وكالات

تمتلئ شبكة الإنترنت بمصادر وتطبيقات ومواقع تساعد الصحفيين على تطوير مهاراتهم وأداء عملهم بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، لكن المُتاح من مصادر باللغة العربية قد يكون شحيحًا، خاصةً في مجال التدريب ونقل الخبرات ومناقشة القضايا الصحفية والإعلامية. نقدم لك هنا مواقع تضمن لك متابعتها اكتساب مهارات وخبرات جديدة، والبقاء على اطلاع بفرص العمل والتقنيات الحديثة في مجال الإعلام العربي.

1. أكاديمية بي بي سي

لا تقتصر الخدمات العربية لشبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على المحتوى الخبري والثقافي على قنواتها وإذاعاتها، بل تقدم واحدةً من أقوى مصادر تعليم الصحافة بـ 26 لغة مختلفة، منها العربية، تبدأ من إرشادات الكتابة وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية، وأخلاقيات الصحافة، إلى تقنيات الإعلام الجديد وإرشادات العمل الصحفي.

يمكنك زيارة موقع أكاديمية بي بي سي من هنا، ومطالعة أقسامه المختلفة التي عمل على إنتاج محتواها مجموعة من أفضل الصحفيين في العالم.

2. الصوت الحر: الشبكة العربية لدعم الإعلام

موقع شامل يجمع أنشطة شبكة «الصوت الحر»، ومقرها القاهرة، من تدريبات وورش عمل ومناظرات، وينشر تقارير ودراسات في الصحافة والإعلام العربي، بالإضافة إلى مقالات وتدوينات متميزة من صحافيين متخصصين في مجالات الكتابة الصحفية، والصحافة الاستقصائية والاقتصادية، وكيفية تغطية الانتخابات، وغير ذلك من المهارات الصحفية.

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3. شبكة الصحفيين الدوليين

يوفّر موقع شبكة الصحفيين الدوليين، ومقرها واشنطن، منصة بـ 7 لغات مختلفة و185 مليون مستخدم حول العالم للصحفيين لتبادل الخبرات والمصادر، وإثراء النقاش حول قضايا المهنة وتطوّر وسائل الإعلام.

تُقدم نسخة الموقع باللغة العربية محتوىً مميزًا يجمع بين المهارات الصحفية، والنقاشات الأخلاقية والمهنية المتخصصة، وعرض فرص العمل والتدريب في المؤسسات الناطقة بالعربية.

4. المركز الدولي للصحفيين

يعرف معظمنا الدورات التدريبية عبر الإنترنت في مختلف المجالات، لكن الدورات المتخصصة المتاحة للصحفيين عددها قليل بالمقارنة بمجالات أخرى، والدورات المتاحة بالعربية شحيحة للغاية. موقع المركز الدولي للصحفيين يقدم تدريبات متخصصة وعالية الجودة للصحفيين العرب في مهارات مثل تغطية الصراعات والقضايا الدينية والتعليم والخدمة العامة والصحافة الاستقصائية والإلكترونية.

5. مبادرة الصحافة الأخلاقية

مصدرٌ متميز أطلقه الاتحاد الدولي للصحفيين لمناقشة القضايا الأخلاقية في الصحافة، ودعم الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية في الممارسة الإعلامية. أصدرت المبادرة كتابًا شاملًا يُمثّل مرجعًا للصحفيين والإعلاميين في أخلاقيات الكتابة والتغطية اليومية، ويناقش كيفية التعامل مع قضايا الفئات المهمشة، وبناء الثقة والمصداقية.

6. مدوّنة الدعم التقني للصحفيين والناشطين

مدوّنة تجمع موضوعات شديدة الأهمية للمواطنين الصحفيين، والإعلاميين العاملين في بؤر الصراع والثورات، تعالج القضايا التقنية المتخصصة في الحماية والأمان والتشفير، وغير ذلك من الأمور التي لا غنى عنها لأي صحفي اليوم.

7. موقع التوظيف الإعلامي

بوابة رائعة تجمع تحديثات فرص العمل المتاحة في جميع وسائل الإعلام الناطقة بالعربية من تليفزيون وإذاعة ومواقع إلكترونية، وينشر الموقع أيضًا فرص التدريب لطلاب الإعلام والصحافة.

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في خطوات بسيطة، سيمكنك إنشاء حساب، وإضافة مهاراتك وسيرتك الذاتية وطرق التواصل معك، ومتابعة تحديثات الموقع، والتقدم مباشرةً للوظائف المتاحة.

8. نادي دبي للصحافة

يتابع موقع نادي دبي للصحافة فعاليات وندوات تجمع المتخصصين في الصحافة والإعلام من العالم العربي، ويجمع تقارير النادي وإحصاءاته وورش العمل التي ينظمها. لكن إذا لم تكن تستطيع الحضور أو السفر إلى دبي، فالموقع ينشر تقارير متميزة عن وضع الإعلام العربي وقضاياه.

9. مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية

إذا كنت من المهتمين بالصحافة والإعلام، فمتابعة أخبار زملائك، وتعامل السلطات في دول مختلفة معهم، والمخاطر والصعوبات التي يتعرضون لها يجب أن يكون من أولوياتك. يتابع المركز الآن أخبار الصحفيين والحريات في أربعة بلدان هي: لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، ويسعى إلى تغطية العالم العربي بالكامل.

أُنشئ المركز بمبادرة من مؤسسة سمير قصير، ومقرها لبنان، التي تحمل اسم الصحافي والمؤرخ اللبناني الذي اُغتيل في العام 2002.

10. مؤسسة التعبير الرقمي العربي «أضف»

تعالج المؤسسة، التي تتخذ من القاهرة مقرًا، قضايا إنتاج المعرفة والتعبير الحر باحترافية عالية، وتؤسس مساحات تدعم تبادل المعلومات والأدوات التقنية. يتقاطع عمل «أضف» في أحيان كثيرة مع مهارات وقضايا مهمة للصحفيين والإعلاميين، خاصةً في الفضاء الإلكتروني والإعلام الجديد؛ لذا يجب عليك متابعة أنشطة ومعسكرات «أضف» بشكل دوري، فربما تساعدك في عملك بشكل لم تتوقعه.

11. صفحات على فيس بوك

عادةً ما يكون موقع فيس بوك هو الأقرب والأكثر سرعة في الوصول إليك؛ لذا لا تحرم نفسك من متابعة صفحات تنشر فرص العمل والتدريب وورش العمل للصحفيين وطلبة الإعلام بشكل دوري:

مدوّنة أنا حرة



صفحة وظائف صحفية



صحافة ولاد البلد



صفحة اكتب صح لتعلّم أسس الكتابة الصحفية