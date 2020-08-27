تراند اليوم : هيفا وهبي تشتم كل المصريين – فيديو

وصلنا تسجيلًا صوتيًا للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي تصرخ فيه فاقدة أعصابها كليًا.

لم يتضح من تخاطب، وقالت بالحرف ونعتذر عن كتابة الشتائم التي قالتها:

“أنا مش جاية جورجيا وأعلى ما في خيلكوا اعملوه وأهو بيرد علا هناك يبقى أنت بتقولوا وبتسمعوا، مش طالعة كس أمكوا كلكوا فاهمين يا ولاد المنتاكة فاهمين يا مصريين؟”

يبدو التسجيل حديثًا لأنه لم يمرر من قبل، ويبدو أن أحدًا كان يحاججها على الهاتف أو يناقشها بقضية زوجها فوصل بها الأمر أن تشتم كل الشعب المصري ولم تفرق بين زوجها وبين شعب عظيم يملك حضارة 5000 سنة من الابداعات ولا احترمت بلدًا استقبلها وكرمها وفتح لها الفرص كل الفرص.

وبدل أن توجه الشتيمة لمن يخاطبها شملت كل الشعب بكلمات نابية قذزة للغاية.

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كيف لفنانة عادية أن تشتم شعبًا قويًا جبارًا ومقاومًا؟

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شتمت عرض كل المصريين بوقاحة عالية، تدعي محبتهم على العلن وتلعنهم في مكالماتها السرية ورسائلها الصوتية؟

هذه هي هيفا السرية التي تلبس الأقنعة وتغيرها كل خمس دقائق.