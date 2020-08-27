تراند اليوم : مفاجأة لمحبي الشوكولاتة!

(وكالات/الخليج 365)

أثبتت دراسة أنه من يتناول الشّوكولا باستمرار،عليه أن يفرح لأنه بذالك يحمي نفسه من أمراض كثيرة قدتصيبه في المستقبل، أبرزها مرض الباركينسون.

وهذا لأنّ أحدث الدّراسات أثبتت مؤخّرًا وجود علاقة وطيدة بين تناول الشّوكولاتة والوقاية من مرض الباركينسون.

فقد خلُصت دراسة إلى أنّ الشوكولاتة تفيد في تخفيف أعراض مرض الباركينسون.

وذكرت صحيفة "الدايلي ميل " البريطانية في عددها الصّادر اليوم الثلاثاء أنّ جامعة"دريسدن" للتكنولوجيا في ألمانيا جمعت 30 مريضًا وتم إعطاؤهم إمّا 50 جرامًا من الشوكولاتة البيضاء التي لا تحتوي كاكاو أو شوكولاتة سوداء، أو الشوكولاتة الغامقة التي تحتوي كاكاو بنسبة 85 %، وذلك بمعدّل مرتين يوميًّا لمدّة أسبوع.

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الدّراسة أوضحت أنّه بعد ذلك تمّ إعطاؤهم النوع الآخر من الشوكولاتة في الأسبوع الثاني، ليتمّ مقارنة الإختلاف في الأعراض التي ظهرت عليهم.

ونشير إلى أنّ مرض باركينسون ينتج عن فقدان خلايا عصبيّة في جزءٍ من المخ ينتج الدوبامين، وهي مادة كيميائيّة تتفاعل في الدماغ لتؤثّر على الكثير من الأحاسيس والسلوكيّات بما في ذلك الإنتباه والتوجيه وتحريك الجسم.

ويرتبط انخفاض الدوبامين بظهور أعراض مرض باركينسون كارتعاش اليدين.

وقد خلُصت الدّراسة إلى أنّ الكاكاو يحتوي مادّة "فينيليثيلامين" التي ثبُت أنّها تزيد من إفراز مادّة الدوبامين.