تراند اليوم : السبانخ :يقلل من ضغط الدم

(وكالات /الخليج 365)

وجدت دراسة جديده أن السبانخ لديها المقدرة لتخفيض ضغط الدم بظرف ساعات قليلة من تناوله، وكوب واحد من السبانخ يحتوd على أكثر من ثلاث أضعاف الاحتياج اليومي للفيتامين (أ) وهو عنصر أساسي لخلايا الدم البيضاء التي تحارب الأمراض بالجسم.

حيث يحتوي السبانخ على الحديد وهو عنصر أساسي للهموجلوبين بالدم يساعد على نقل الاكسيجين إلى جميع خلايا الجسم وبذلك يوفر لها المزيد من الطاقة. كذلك أن الحديد بالسبانخ يعوض عن فقدان الدم والطاقة أثناء الحيض كما أنه مفيد لنمو الصغار والمراهقين.

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وتناول السبانخ على عشرة مرات من إحتياج الجسم للفيتامين كاي الذي يمنع التنشيط الزائد من الخلايا الآكلة للعظام كما أنه يشجع صناعة أوستيوكالسين الذي هو بروتين أساسي للمحافظة على قوة وكثافة العظام.

السبانخ غني بالفيتامين (أ) الذي يحمي الجلد ويساعد على المحافظة على رطوبة البشرة وبذلك يحمي من التجاعيد وظهور حب الشباب وحتى أنه يحارب مرض الصدفية.

يحتوي السبانخ على كرتنواد الوتين الذي يحمي العيون من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين وهما مرضان يصيبا العيون عند الكبر. والعديد من الدراسات بينت أن تناول الورقيات الخضراء مثل السبانخ يساعد القدرات العقلية ويقلل من حدة أثار الكبر على هذه القدرات