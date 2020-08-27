تراند اليوم : ماهي أضرار العرق على فروة الرأس؟

(وكالات/الخليج 365)

أثبت أنه تزداد حدة العرق بالجسم بشكل عام وفروة الرأس بشكل خاص، خلال فصل الصيف ومع ارتفاع حدة رطوبة الطقس، يتطلب تجنب بعض الممارسات غير الصحية والخاصة بطرق وأدوات تصفيف الشعر والعناية به خلال فصل الصيف.

ويحذر الأطباء وبشدة من بعض الممارسات غير الصحية خلال فصل الصيف، التى تساعد -فضلا عن الطقس الحار- فى زيادة حدة العرق الذى تفرزه فروة الرأس، خاصة لدى المتمتعين بشعر كثيف وثقيل.

ويتسبب العرق فى الكتير من الأضرار خاصة فروة الرأس حيث تسبب فى إضعاف منبت الشعر، كما يزيد من حدة نمو الفطريات على سطح الفروة، كما يساعد على انبعاث رائحة كريهة من الشعر، إضافة إلى انسداد المسام مع قلة مرات غسيل الرأس، وقلة التهوية.

وهناك عدد من النصائح لتخفيف حدة العرق الذى تفرزه فروة الرأس أهمها

- تجنب ارتداء القبعات غير جيدة التهوية، وعرض فروة الرأس للهواء بين الحين والآخر.

- تجنب الإفراط فى وضع كريمات الشعر.

Advertisements

- تجنب غسيل الشعر بإفراط، وعلى العكس تجنب أيضا إهمال غسله بانتظام.

- افرك فروة الرأس برفق وبشكل منظم أثناء غسيل الرأس، ولا تقسو عليها بأظافرك.

- اهتم بتجفيف شعرك فور الاستحمام، حتى لا تزداد حدة العرق.

- للمرأة، تجنبى الإفراط فى استخدام السيشوار والبيبى ليس والمكواة لفرد الشعر خلال الصيف.

- توقف عن تغطية الرأس داخل المنزل ودون داع، وأعط شعرك قسطا من التهوية خلال اليوم.

- تجنب النوم على الوسادات غير القطنية لفترات طويلة