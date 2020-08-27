تراند اليوم : طرق لتخلص من السعال عند المدخنين

(وكالات/الخليج 365)

نأتي اليكم اليوم بطريقة سهلة وبسيطة للتخلص من السعال للمدخنين وهي عن طريق الاتي:

المكونات:

400 جرام من البصل

لتر من الماء

400 جرام من السكر الأسمر

ملعقتان من الكركم

القليل من الزنجبيل المقشّر

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طريقة التحضير:

1- اخلط السكر الأسمر مع الماء في وعاء، ومن ثمّ أضيف البصل المفروم والزنجبيل.

2- ضعي الوعاء الذي يحتوي الخليط بوعاء من الماء على نار هادئة حتى تغلي الماء ويتبخر نصف الخليط.

3- ضع الخليط في وعاء للحفظ واتركه حتى يبرد ثم احتفظ به في الثلاجة.

طريقة الاستخدام :

ينصح بأخذ ملعقتين من هذا الخليط صباحاً وعلى معدة فارغة أو بعد تناول العشاء بساعتين.

والجدير بالذكر أن الزنجبيل يستخدم كعلاج طبيعي لعدة قرون ماضية للعديد من الأمراض, ففي الطب الصيني التقليدي يستخدم الزنجبيل لتخفيف النزلات المعوية , مثل الغثيان والقئ والإسهال.

كما استخدم الزنجبيل على نطاق واسع في أوروبا للمساعدة في تخفيف آلام الطمث وعلاج نزلات البرد وتخفيف الصداع , وواحدة من أحدث الأبحاث الطبية هو أنه يوقف نمو وانتشار السرطان وهو يحمل العديد من العجائب الطبية الأخرى