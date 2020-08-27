تراند اليوم : 10 أطعمة تحميك من “الإجهاد الحراري”

(وكالات/الخليج 365)

أثبت أنه مع موجة الحر التي تضرب البلاد، قد يتعرض عدد كبير من المواطنين للإصابة بالهبوط أو الدوخة أو الصداع أو الإجهاد الحرارى والغثيان.

وقال الدكتور سعيد شلبى، أستاذ الباطنة والطب التكميلى بالمركز القومى للبحوث، إن "درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على صحة الإنسان بشكل كبير حيث تتسبب فى فقد سوائل كثيرة جدا من جسم الإنسان بالإضافة إلى فقد كمية من الأملاح الموجودة وبعض الأشخاص يصابوا بالإجهاد الحرارى والإغماء نتيجة هذا الارتفاع الشديد فى الحرارة".

وأضاف "شلبى" أن "بعض الأطعمة تدعم الجسم وتساعده على مقاومة هذه المضاعفات، وأهمها: "التين والبطيخ والفلفل والسبانخ والباذنجان واللفت والكنتالوب والعنب والطماطم والبطاطس، بالإضافة إلى ضرورة تناول كميات مناسبة من الماء لا تقل عن 3 لتر ماء".