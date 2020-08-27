تراند اليوم : 10أسرارلاتعرفهم عن النوم

(وكالات/الخليج 365)

بدأت أسرار النوم الآن فقط تتكشف للعيان. ويكشف الصحفي العلمي ويليام بارك، النقاب عن بعض من الحقائق المذهلة والمثيرة للاهتمام مما تعلمه الباحثون عن عالم النوم.

يمكن لذلك العلم المتعلق بدراسة النوم أن يكون غامضاً ومربكاً في كثير من الأحيان، فما يزال الباحثون غير متأكدين بعد من الطريقة التي تعمل بها عقولنا خلال النوم، ومن السبب وراء رؤيتنا للأحلام خلال فترة النوم، ولا حتى معنى تلك الأحلام.

لكن هناك بعض الأشياء الطريفة والمثيرة للاهتمام والتي تعلمناها في السنوات الأخيرة فيما يتعلق برحلة عقولنا إلى دنيا الكرى.

ونقدم لكم هنا عشر حقائق مذهلة من أرشيف "بي بي سي فيوتشر" ومواضع أخرى، تلقي بعض الضوء على الأسباب التي تجعلنا بحاجة إلى نوم هادئ خلال الليل.:

1 - الروائح المألوفة يمكن أن تساعد في تكوين الذكريات في عقلك خلال النوم، مما يؤدي إلى تحسين أدائك في مهام التعلم البسيطة.

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2 - ارتجافات الجسد التي يتحدث عنها الناس والتي تحدث لهم عندما يغفون هي مجرد أعراض شائعة، وغير ضارة، ويطلق عليها اسم "ارتجاجات النوم". فلا داعي للقلق منها.

3 - أشارت دراسة بسيطة إلى أن العزف على آلة (الديدجيريدو) الموسيقية، وهي مزمار خشبي طويل تعود جذوره إلى السكان الأصليين في استراليا، يساعد على النوم.

ربما يرجع ذلك إلى حقيقة أنها تعمل على تقوية عضلات التنفس عند استخدامها بشكل منتظم.

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4 - أفضل وقت طبيعي للقيلولة، استناداً إلى إيقاعات الجسم نفسه، هو ما بين الثانية ظهراً والرابعة عصرا.

لكن بينما يأتي أخذ القيلولة في وقت لاحق من اليوم بنتيجة عكسية، يعد الحصول على شيء من السبات وإغلاق الجفون بمثابة دفعة قوية لحيوتك ونشاطك.

5 - كما اكتشفنا في الفترة الأخيرة، فإن ثمة تغيراً بيولوجيا في الجينات يسمى "دي أي سي 2" قد يسمح لبعض الناس بالنوم بصفة مستمرة لأربع ساعات فقط في الليلة، بدون معاناة من أي آثار بدنية سلبية.

6 - ومع ذلك، فربما لا ينطبق عليك هذا، فهناك أقل من خمسة في المائة من البشر ينامون لفترات قصيرة بشكل طبيعي.

ومعظم الناس يحتاجون للنوم لثماني ساعات، لكن حوالي 30 في المائة منهم يحصلون على أقل من ست ساعات في الليلة.

7 - إحدى النظريات الخاصة بأسباب احتياجنا للنوم تقول إن عقولنا تستغل فترة النوم لتعزيز ذكريات ذلك اليوم، وقد نتعامل كذلك مع ذكريات أحداث غير سارة أو مأساوية أثناء النوم.

8 - بعض الباحثين استخدم النشاط العقلي لدى بعض الناس لإعادة بناء مقاطع فيديو كانوا يشاهدونها بالفعل على موقع "يوتيوب".

ويسود اعتقاد بأن تكتيكاً مماثلاً يمكن أن يستخدم ذات يوم لإعادة تشكيل أحلامنا.

9 - اكتشف باحثون في المجالات العسكرية أنه إذا ادخرت النوم مسبقاً من خلال النوم المبكر، فلن يؤثر عليك الحرمان من النوم بالدرجة نفسها من القسوة التي يمكن أن تلاقيها عند السهر.

10 - إذا نمت ست ساعات فقط لـ12 ليلة متتالية، فهذا يعادل وجود نسبة كحول في الدم تصل إلى 0.1 في المائة. وهذا يعني ظهور علامات مثل التلعثم في الكلام، والتوازن الضعيف، والذاكرة المشوشة. ويعني ذلك أنك أصبحت ثملا.