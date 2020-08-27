تراند اليوم : هل الحليب يعتبر سما قاتلا؟

(وكالات/الخليج 365)

كشفت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية أن الحليب يعدّ سماً قاتلاً، وقد يؤدي تناول الحليب بمعدل حوالي 3 أكواب يومياً، إلى الموت المبكر.

وأرجع العلماء أن سبب جعل الحليب سماً؛ لاحتوائه على المادة البيضاء المسماة بـ “الغالكتوز”وهي نوع من السكر، إذا تناولها الإنسان قد تؤدي إلى ما يسميه العلماء بـ “oxidative stress الإجهاد التأكسدي”، والذي يؤدي إلى التهاب يسبب الخلل في نظام التوازن في قابلية إزالة السموم من الجسم.

ونجد أن الحليب لا يساعد على تقوية العظام في الجسم، بل بالعكس، كما أن مادة “الغالكتوز” المتواجدة في الحليب صعبة الهضم بالنسبة للجهاز الهضمي للإنسان.

مما يدل على أن الحليب لا يعدّ مناسباً للاستهلاك الآدمي، وتحديداً للبالغين والكبار في السن، كما أن الحليب قد يزيد من احتمالات الإصابة بمرض سرطان الثدي للنساء.