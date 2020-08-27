تراند اليوم : نصائح هامة.. لتجنب الإصابة بضربة شمس

(القاهرة/الخليج 365)

أثبت انه أخطر مضاعفات التعرض للشمس هو الإصابة بضربة الشمس، وما قد يتبعها من مضاعفات عند عدم الاهتمام بعلاج أعراضها.

ويؤكد دكتور سيد شلبي أستاذ الأمراض الباطنة أن أي شخص يتجاهل علامات الإنهاك والإجهاد عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، يمكنه بسهولة الإصابة بضربة شمس.

ويوضح أن أهم الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بضرية شمس تتمثل في:

شرب الماء مسبقًا

وإذا اضطررت للخروج أثناء وجود هذه الشمس المحرقة، فلابد من شرب الكثير من العصائر أو الماء، لتحمي نفسك من الآثار الضارة الناجمة عن الحرارة وضربة الشمس.

استخدام واقى من الشمس

وبشرتك هي الدفاع الرئيسي لجسمك، لذلك لابد من تأمينها ضد أشعة الشمس، من خلال استخدام واقى من الشمس مع ضرورة ارتداء قبعة ونظارة شمس كبيرة.

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تجنب ساعات الذروة

وتصل أضرار الشمس لأقصى معدلاتها خلال التعرض لها في ساعات الذروة المزيد، وهي ما بين الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

لذلك احرص على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال هذه الفترة، مع تجنب النشاط البدني.

تجنب الملابس الضيقة أو الداكنة

الملابس الضيقة تزيد درجة حرارة الجسم والتعرق أيضا، وكذلك الملابس داكنة اللون، فهي تحتفظ بالحرارة أكثر، لذلك احرص دائما على ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة ملونة عند الخروج في الشمس، كما يفضل ملابس بأكمام طويلة لحماية الجلد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

الاستحمام

وإذا شعرت أن لديك علامات الإنهاك الحراري، فاحصل على حمام ماء، ولكن احذر الاستحمام بماء بارد، لأنه سيتسبب في انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة وسيقلل من عمل الدورة الدموية.

تجنب الأطعمة الدسمة أو الثقيلة

ولأن هضم مثل هذه الأطعمة يتطلب الكثير من الطاقة، وسوف يؤدي ذلك إلى الإصابة بمزيد من الإرهاق والتعب.

واحرص على تناول الفواكه، والأطعمة الخفيفة والخضراوات قبل الخروج في أشعة الشمس، لأنها تمدك بمضادات للأكسدة، وكذلك بالمزيد من السوائل.