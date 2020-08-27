تراند اليوم : فيديو : طفل جزائري يطلب الزواج من نجوى كرم

بيروت / وكالات / مشرق نيو

تداول نشطاء ومهتمون على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو غريب، يظهر فيه طفل جزائري يبكي بحرقة ويقول إنه يريد الزواج من الفنانة اللبنانية والمغنية المعروفة نجوى كرم.

ويقول الطفل في الفيديو أنه راسل نجوى كرم عبر هاتفها المحمول ليعترف لها بحبه إلا أنها امتنعت عن الرد، وهو ما أصابه بحزن شديد ودفعه للبكاء بشكل هستيري.

ويبدو من الفيديو أنه تم تسجيله في أعقاب الرسائل التي بعث بها الطفل الى الفنانة اللبنانية، حيث يقول وهو يبكي إنها لم ترد.

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شاهد الفيديو:

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