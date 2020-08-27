تراند اليوم : قصة في غاية الغرابة لجنين في بطن أمه

(متابعات/الخليج 365)

أعاد الناشط "جوستن ماكارثي"،اليوم الاربعاء نشر صورة قالوا عنها إنها يجب أن تأخذ أفضل صورة للعام وربما الأروع لعشر سنوات قادمة كما ورد في موقع أشياء عظيمة.

الصورة التقتطها الممرضة ميشيل أنسب ونشرتها في مدونتها، ويقول جوستن ماكارثي إنه يجب أن تنشر الصورة في التلفاز ونشرات الأخبار وفي كل صحف أمريكا إنها ليست قطعة لنسيج أو جنين بل الصورة تقول ما لا يقوله آلاف البشر هذه الصورة لجنين في بطن أمه لم يكمل 21 أسبوعاً اسمه سامويل الكسندر، حيث قرر الطبيب جوزيف برونر أن سامويل بحاجة إلى عملية جراحية ولكن لو تم إخراجه من بطن أمه فإنه سوف يموت، ولذا عليه أن يقوم بإجراء العملية وهو داخل رحم أمه.

ولم تمانع الأم جولي آرماس من إجراء العملية حيث أنها تعمل ممرضة توليد في نفس المستشفى وهي تعرف جيداً مدى مهارة الطبيب برونر في مثل هذه الحالات حيث أنه قد قام بعدة عمليات مشابهة وقد تكللت جميعها بالنجاح.

Advertisements

وأثناء العملية قام الطبيب بعمل فتحة في رحم الأم ليتمكن من إجراء العملية للجنين، وبعد أن انتهى من العملية وبينما هو يحاول إرجاع الرحم إلى مكانه أخرج الجنين يده الصغيرة جداً وأمسك باصبع الطبيب.

ويقول الدكتور برونر : "لقد كانت هذه اللحظة من أكثر اللحظات التي مرت في حياتي تأثيراً علي، لدرجة أنني في تلك اللحظة تجمدت في مكاني ولم أستطع أن أفعل أي شيء أو أن أحرك اصبعي، أحسست بأن أطرافي كلها قد تجمدت" وبسرعة كبيرة وقبل أن ينتهي هذا الموقف المثير والعاطفي، تم أخذ هذه الصورة ونشرت في الصحف تحت اسم "اليد صاحبة الرجاء" وقد كتبت الصحف عن هذه الصورة بأن الجنين سامويل قد أخرج يده الصغيرة من رحم أمه ليمسك باصبع الطبيب وكأنه بذلك أراد أن يقول له شكراً لك لإنقاذك حياتي.

فيما تقول الأم أنها بعد أن رأت الصورة ظلت تبكي لعدة أيام، لقد تعلمت من هذه الصورة بأن الحمل ليس عبارة عن عجز ومرض وتعب بل هو إعطاء حياة لشخص آخر صغير وضعيف بحاجة إلى الرعاية والاهتمام. لقد نجحت العملية وولد سامويل بعد أن أتم فترة الحمل وهو الآن بصحة جيدة.