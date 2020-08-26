طبيب نفسي أميركي يُصدم بتلقى 2.45 مليار دولار 

تلقى طبيب أميركي مبلغاً قدره حوالي 2.45 مليار دولار على حسابه البنكي، فاعتقد أنه أصبح مليارديراً، ولكن الفرحة لم تتم!

فقد اكتشف بليز أغيري، وهو طبيب نفسي أميركي يعيش في ولاية ماساتشوستس، عندما فتح حسابه من خلال تطبيق مصرفي عبر الهاتف المحمول أنه أُودع مبلغ يقدر بحوالي 2.45 مليار دولار في حسابه، وفق ما صرح به لوكالة بلومبيرغ الأميركية، ونقلته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وأوردت الصحيفة أنه في تغريدة نُشرت في وقت الاكتشاف، صور أغيري حسابه المصرفي، الذي يعرض مبلغا طويلاً يتكون من عشرة أرقام.

في ذلك الوقت قال: "من الواضح أن هناك خطأ". وقد أكد له ذلك مستشاره المصرفي، الذي اتصل به بعد 15 دقيقة مشيراً إلى أنه "قد حدث خطأ عرض بسيط، لا أكثر. لقد صُحح هذا الأمر"، وهو ما أثبته أيضا المتحدث باسم المؤسسة المصرفية، بيل هالدين.

وأضافت الصحيفة أنه في وقت سابق من هذا الشهر، واجه "بنك أميركا" حيث يمتلك أغيري حسابه مشاكل "عرض" مؤقتة أخرى، حيث أظهرت حسابات العملاء المعنيين بهذه الأخطاء أن الأرصدة عادت إلى صفر دولار. وفق موقع "الجزيرة نت"