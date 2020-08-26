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تراند اليوم : مشتركة "نقشت" تحيّر المتابعين... لم يتعرّفوا إلى صورها

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نشرت نوال حدشيتي التي شاركت في برنامج "نقشت" (أل بي سي آي) بموسميه الأول والثاني مجموعة صور في حسابها عبر "إنستغرام" فاجأت فيها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي فيما أشار متابعون آخرون إلى أنهم لم يتعرّفوا عليها.

الصور الجديدة لحدشيتي ظهرت فيها بإطلالة مختلفة، شعر أسود ونحافة واضحة، لتنهال عليها أسئلة المتابعين عن كيفية وصولها إلى هذه النتيجة بهذه السرعة. حدشيتي التي خرجت أخيراً من البرنامج أوضحت أنها خضعت لحمية غذائية أفقدتها الوزن الزائد، لافتة إلى أنّ إطلالتها التي ظهرت فيها بالبرنامج تعود إلى الصيف.

 

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