تراند اليوم : إليكِ طريقة حفظ الخيار لأطول فترة

الخيار من أكثر أنواع الخُضر استخداماً في المطبخ، لأنه يدخل في تحضير السلطة، وفي صناعة السندويشات إلى جانب الجبنة، ولكن يتعرض الخيار للتلف بسرعة وبخاصة خلال فصل الشتاء، وذلك لأن عمره قصير، لذا يقدم الشيف السيد محمود سر حفظ الخيار لفترة طويلة من دون أن يفسد.

يقول محمود إن طريقة حفظ الخيار تختلف في فصل الشتاء عن الصيف، ففي الأخير، يُفضل أن يُوضع في ورق ثم كيس بلاستيك، ويُوضع على رف الثلاجة العلوي، حتى يحتفظ بالماء الموجود به، أما بالنسبة إلى فصل الشتاء فيفضل أن يُوضع الخيار في درجة حرارة المطبخ العادية، ويصبح من الخطأ وضعه في الثلاجة لأنه يعمل على تقصير عمره.