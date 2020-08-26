تراند اليوم : حسني مبارك يكشف عن "أكبر كارثة" واجهته

القاهرة- الخليج 365

بثت صفحة "أنا آسف يا ريس"، المعنية بشؤون الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فيديو للرئيس السابق، وهو يروي "أكبر كارثة" حدثت له أثناء عمله كقائد سرب طائرات في عام 1967.وأكد مبارك في الفيديو أن معظم الطائرات التي كانت تحت قيادته تم تدميرها من قبل طائرات العدو الإسرائيلي ما أصابه بحالة نفسية سيئة جدًا.

وأضاف مبارك أنه كان يعتبر الفترة من 1972 حتى 1973 فترة أشغال شاقة، لم يحصل فيها على أي إجازة، وتم التخطيط والتدريب على حرب أكتوبر لاستعادة الأرض من المحتل.

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وتحدث الرئيس الأسبق حسني مبارك، في الفيديو، عن بداية التحاقه بكلية الطيران قبل تخرجه في الكلية الحربية، مؤكدًا أنه درس فيها من فبراير 1949 حتى مارس 1950، وعندما تخرج خدم في عدة قواعد منها مطار ألماظة، وفي العريش على طائرات مقاتلة عندما كانت هناك طوارئ، ثم في مطار حلوان.

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وتابع مبارك أنه عند قيام ثورة يوليو 52 كان منتدبا للتدريس في الكلية الجوية ببلبيس، وقال: "عملت بالكلية الحربية من 1952 حتى فبراير 1959".