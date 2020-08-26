تراند اليوم : اغنية سعد المجرد غزالي : شاهد يوتيوب أغنية سعد المجرد الجديدة غزالي

اغنية سعد المجرد غزالي : يوتيوب أغنية سعد المجرد الجديدة غزالي : أطلق الفنان المغربي #سعد_لمجرد مساء الجمعة أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "غزالي" على طريقة الفيديو كليب، ليصل عدد مشاهداتها خلال دقائق إلى أكثر من نصف مليون مشاهدة، بمعدل 50 ألف كل 5 دقائق.

وأصدر لمجرد جديده من بلده المغرب لأول مرة، منذ اتهامه في فرنسا شهر أكتوبر 2016 بقضية اغتصاب، وذلك بعد أن سمح له القضاء الفرنسي بالسفر مؤقتا إلى بلاده، شرط عدم الإدلاء بأي تصريح صحفي أو إقامة حفلات فنية.

وتطرق لمجرد من خلال أغنيته الجديدة التي أدّاها باللهجة المغربية وبإيقاع غربي لجمال المرأة، مؤكداً لدى وصوله إلى المغرب هذا الأسبوع، أنه "عمل على هذه الأغنية من كل قلبه من أجل إعطاء الابتسامة لمحبيه".

وتظهر في مقاطع الأغنية مشاهد لملك البوب العالمي #مايكل_جاكسون ، مؤدياً بعض رقصاته التي تميز بها.

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وصوّر الفنان المغربي فيديو كليب أغنية "ياغزالي" في العاصمة الفرنسية باريس، واستمر تصويره لشهور، وهو عمل فني لطالما انتظره جمهوره ومحبوه، الذين كانوا يتابعون آخر أخباره من على صفحته على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي، عقب تمكينه من السراح المؤقت منذ شهر إبريل من العام الماضي.

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ومن المتوقع أن تحصد هذه الأغنية ملايين المشاهدات، على غرار أغنيته الأخيرة التي أطلقها بعد خروجه من السجن " لات غو" التي شوهدت أكثر من 120 مليون مشاهدة منذ شهر أغسطس من العام الماضي.