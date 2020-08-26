شاهد أكبر نافورة "كولا" بالعالم!

شارك مدون روسي، بفعل جديد غير متوقع؛ إذ قام بعمل اكبر نافورة كولا بالعالم مستغرقاً 4 سنوات من أجل هذا العمل .

وقام المدون الروسي مكسيم موناخوف، المعروف أيضًا باسم Mamix، بخلط 10 آلاف لتر من الكوكا كولا بالصودا والخل. ووفقا له، فقد نتجت "أكبر نافورة كوكاكولا في العالم". كلفت التجربة 700 ألف روبل.

في البداية، ذهب ماميكس ومساعدوه إلى ساحة الخردة وأخذوا من هناك برميلا ضخما صدئا. قال المدون: "كان من الضروري تنظيفه من القمامة، وتسوية الجدران المنحنية، وترميم جميع الثقوب غير الضرورية، وأخيراً تلميعها حتى لا تصدأ". استغرقت "استعادة" البرميل قرابة يومين. كما اورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

بعد ذلك، ذهب Mamix والمشاركون الآخرون في التجربة إلى الميدان (استغرق الأمر خمس شاحنات لنقل الكوكا كولا). أولاً، تم سكب الكولا من الزجاجات في براميل زرقاء ذات غطاء بحيث لا يخرج غاز من "الكولا". ثم تم سكب محتويات هذه البراميل في خزان كبير بمساعدة الشاحنات. تم تركيب أنبوب طويل في أعلى الخزان، والذي يحتوي على الصودا.

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وجاءت نتيجة عملة بالنجاح، إذ خلط الكولا أخيرًا مع صودا الخبز والخل؛ والنتيجة كانت مطرا من "الكولا". في نهاية الفيديو، قال Mamix.