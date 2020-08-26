شاهد.. أغنية حسين الجسمي "بالبنط العريض" تتخطى 17 مليون مشاهدة

تخطت أغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي، حاجز الـ 17 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد أيام قليلة من طرحها.

وأثنى العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وفنانين عرب على إيقاعات الأغنية وكلماتها الخفيفة، كما شاركت بعض الفنانات مقاطع مصورة لهن وهن يرقصن على أنغامها، مثل رانيا يوسف وسوسن بدر.

وشهدت الفترة الماضية نشاط فني مكثف لحسين الجسمي، إذ طرح قبل أغنية "بالبنط العريض" أغنيتان ناجحتان هما "أهواك للموت" من ألحانه وكلمات العالية وتوزيع موسيقي وليد الفايد و"الحساس" كلمات الشاعر أحمد الصانع وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر حسام كامل. كما أورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

Advertisements

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان: حسين الجسمي وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر توما.