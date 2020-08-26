تراند اليوم : طريقة عمل فطائر اللحم مع الطماطم والجبن

طبق اليوم سريع وسهل التحضير وهو فطائر اللحم مع الطماطم والجبن، ويمكن تقديمع مع السطة، الأرز أو البطاطا. إليكم الوصفة والمقادير:

فطائر اللحم مع الطماطم والجبن

*المقادير:

- 600g من لحم البقر المفروم وذات نوعية جيدة

- 2 فصان من الثوم، المفروم ناعماً

- 2 ملعقتان صغيرتان من الصعتر(الزعتر) المجفف

- قليل من الفلفل الحار

- ملح وفلفل

- 1 بيضة

- 4 طماطم(بندورة) كبيرة، مقطعة إلى شرائح

-100g جبنة موتزاريلا (أو النوع الذي تفضله العائلة)، مبروشة أو مقطعة شرائح رفيعة

- زيت بذور اللفت للطبخ.

الطريقة:

- إبدأي بخلط لحم البقر المفروم جيداً مع الثوم والزعتر والفلفل الحار والملح والفلفل والبيض.

- سخني الزيت في مقلاة ثم ضعي قطع من خليط اللحم ومدديها لتأخذ شكل فطيرة سميكة. إخفضي الحرارة قليلاً واطهى لمدة 7-10 دقائق حتى تنضج بشكلٍ جيد. وكرري العملية نفسها على الجانب الآخر.

Advertisements

- الآن ضعي الطماطم على سطح قطع اللحم وأضيفي برش الجبن. ثم ضعي غطاء على الطبق وأدخليهم إلى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لحوالي 10-15 دقيقة حتى تنضج.

اقرأ أيضاً

طريقة التقديم:

أحضريهم إلى مائدتك وقدّمي الوجبة في الصحون. يمكنك تقديم هذا الطبق مع الأرز أو البطاطا أو السلطة حسب رغبتك.