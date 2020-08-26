تراند اليوم : طريقة عمل البطاطا المشوية بالزبدة



بالصور: أفكار متعددة لحشوة البطاطا المشوية

كلينكبي: إنها وصفة بسيطة وسهلة لكنها تُسيل اللعاب حقاً. البطاطا المشروحة وتسمّى بالإنكليزية Potato jacket.

وهي طريقة لشوي البطاطا ببطء مع حشوة بسيطة. علماً أن كلفتها قليلة جداً. كل ما عليكم فعله هو خبز البطاطا بعد قطعها بالنصف دون فصلها مع تجويفها في الوسط. ثم عليكم وخزها بالشوكة لتحدثوا فيها الندوب العميقة. بعدها أضيفوا كمية سخية من الزبدة وراقبوها تذوب أمامكم. عليكم أيضاً إضافة الملح الخشن والفلفل الأسود المسحوق، إنها تعطيكم لذة سحرية، لكنها تحتاج ربما إلى ساعتين من الوقت لتنضج. لذا ضعوها تبعاً للوصفة والمقادير وانجزوا بعض الأعمال وعودوا لتتلذذوا بمذاقها.

البطاطا المشوية بالزبدة Potato jacket

*المقادير:



- 2 رأسان كبيران من البطاطا بوزن ما بين (225-275 غرام)

- قليل من زيت الزيتون

- الملح الصخري، المسحوق لحبيبات صغيرة

-القليل من الزبدة

-الملح والفلفل الأسود المطحون الطازج

*الطريقة:

تحتاجون أولاً إلى غسل البطاطا وتجفيفها بشكلٍ جيد جداً بقطعة قماش، ثم تركها جانبا لتجف قدر الإمكان. يعدها عليكم وخز الجلد عدة مرات بالشوكة، ثم وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على الندوب وفركه على جميع أنحاء الجلد. بعد ذلك، ضعوا فيها مسحوق الملح الصخري وافركوه ليساعدكم على التخلص من رطوبة الجلد علماً أن الملح والزيت سيعوطنها طعماً مقرمشاً.

Advertisements

الآن ضعوا البطاطا مباشرة في وسط الفرن واخبزوهم لمدة ساعة وثلاثة أرباع أو ساعتين(1¾ أو 2) أو حتى تصبح جلدة البطاطا هشة. عندها، تُصبح البطاطا جاهزة للتقديم، ويجب عليكم شق الرأس المشوي بالنصف دون قطعه، ثم إأضيفوا الزبدة والتوابل. (يتم تجويفه قليلاً في حال أردتم إضافة المزيد من الأصناف كحشوة).

اقرأ أيضاً

*طريقة التقديم:

يقدّم فوراً، لأنه بعد إزالة البطاطا من الفرن، ستفقد طعمها الهش بشكلٍ سريع جداً. ويمكنكم تجربة العديد من الحشوات المختلفة مع الزبدة ومنها الفاصولياء المطبوخة، جبنة الكريم، بقايا لحم وخضروات وغيرها من الأصناف التي تحبونها.