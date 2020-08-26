تراند اليوم : أبرز الأخطاء التي ترتكبها عند تنظيف أسنانك

رغم أن معظم الأشخاص يحرصون على تنظيف أسنانهم بانتظام، إلا أنهم لا يقومون بذلك بالشكل الصحيح. فقد تتسلل الأخطاء من باب العادة أو الكسل إلى روتين تنظيف الأسنان اليومي، مثل نسيان تغيير فرشاة الأسنان كل ستة أشهر، أو اتباع الحركات الخاطئة عند تنظيف الأسنان، وغيرها.

وتتعرفون فيما يلي إلى أبرز الأخطاء التي يقوم بها الأشخاص بشكل يومي عند تنظيف أسنانهم، وكيفية تصحيحها:

عدم التنظيف باستعمال خيط الأسنان: تنظيف الأسنان باستعمال الخيط أمر ضروري للوقاية من التهاب اللثة، ولحماية الأسنان من التسوس الذي تسببه بقايا الطعام التي لا تصلها فرشاة الأسنان. كما يقي تنظيف الأسنان باستعمال الخيط من تراجع اللثة مع التقدم في العمر.

اختيار فرشاة الأسنان الخاطئة: يعتقد كثيرون أن تنظيف الأسنان بشكل جيد لا يتم إلا باستعمال فرشاة ذات شعيرات قاسية. لكن الشعيرات القاسية وحركات اليد العنيفة على الأسنان تسبب ضرراً كبيراً على الأسنان، مثل تآكل مينا الأسنان، ونزيف اللثة وتراجعها مع مرور الزمن. لهذا، ينصح أطباء الأسنان باختيار فرشاة ذات شعيرات ناعمة.

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استعمال حركات التنظيف الخاطئة: تجنب دفع اللثة بقوة أثناء تنظيف الأسنان، وابتعد عن تحريك الفرشاة إلى أعلى وأسفل بشكل يسبب تراجع اللثة. واكتفِ بتنظيف الأسنان من خلال القيام بحركات دائرية وحركات إلى الأمام والوراء.

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عدم استعمال الفلوريد: عند اختيار معجون الأسنان وغُسُول الفم، أحرص على اختيار النوعيات المزودة بالفلوريد، وذلك لحماية مينا الأسنان، والحفاظ على بياضها.

تنظيف الأسنان فور الانتهاء من الأكل: يسارع البعض إلى تنظيف أسنانهم فور الإنتهاء من تناول وجبات الطعام، وهذا أمر خاطئ، لأن مينا الأسنان يصبح أكثر طراوة عند تعرضه للأحماض من الطعام، ويحتاج إلى بعض الوقت حتى يسترد صلابته. وتنظيف الأسنان في تلك المرحلة تجعل المينا يتآكل بسرعة، ويدفه بالأحماض إلى الدخول في المينا. ولتجنب هذا، ينصح بتجنب تنظيف الأسنان قبل انقضاء نصف ساعة على الانتهاء من الأكل.