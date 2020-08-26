تراند اليوم : طريقة عمل شوربة الشتاء الريفية

طبق اليوم هو طبخة تقليدية يتقنها أهالي الريف في المناطق الباردة وغالباً ما يطهونها في موسم الشتاء، وهي "شوربة الشتاء الريفية". إليكم الوصفة مع المقادير:

شوربة الشتاء الريفية

*المقادير:

- 175g من الفاصولياء المجففة (Haricot Beans)

- 900g من لحم الخنزير المقدد

- 4 حزمات من النقانق بنكهة الأعشاب أو نقانق الدجاج( مفرومة خشنة)

- عدد قليل من سيقان البقدونس

- غصن من الزعتر

- 2 ملعقتان كبيرتان من زيت الفول السوداني أو غيرها من الزيوت التي لا طعم لها كزيت بذور اللفت

- 3 فصوص ثوم كبيرة مسحونة

- 2 حبتان من الكراث المتوسط الحجم (يُنظف ويقطع إلى حلقات بحجم 5mm)

- 2 حبتان متوسطة الحجم من الجزر(مقشرة ومقطعة إلى شرائح بحجم 5mm)

- 110g من اللفت السويدي (مقشرة ومقطعة إلى قطع بحجم 1cm)

- 1 عود من الكرفس مقشر ومفروم

- 2 حبتان من البطاطا المتوسطة الحجم، (مقشرة ومقطعة إلى حجم 1cm)

- 1 بصلة صغيرة مفرومة

- 175g من الملفوف المفروم ناعماً

- الملح والفلفل الأسود المطحون الطازج حسب الرغبة

*المقبلات:

- البقدونس المفروم الطازج

- زيت الزيتون البكر الممتاز

*الطريقة:

أولاً وقبل كل شيء، عليكي بنقع الفاصولياء، وذلك إما بوضعها في وعاءٍ مع الماء البارد منذ المساء، أو بوضعها في مقلاة، مع الماء البارد ثم إغليها لمدة 10 دقائق، وتترك لمدة ساعتين منقوعة بالماء بعد الغليان. وفي كلتا الحالتين، يجب أن يغطي مستوى المياه الفاصولياء التي يجب أن تكون غارقة فيه، بعدها ضعيهم بمصفاة وافصلي حبوب الفاصولياء عنهم واحتفظي بـ"2،25" من سائل النقع.

الآن أحضري السائل وضعي فيه لحم الخنزير المقدد بمقلاة كبيرة مع الفاصولياء المنقوعة مسبقاً والبقدونس، الزعتر. ضعيهم على النار حتى الغليان لمدة 10 دقيقة وأزيلي أي غشاوة أو كمخة قد تظهر على سطح الماء، ثم غطى الخليط واتركيه ليغلي على نارٍ خفيفة لمدة 1½ ساعة ونصف.

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في هذه الأثناء، ضعي النقانق مع ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة واقلبيهم ببطء حتى يصبح لونها بنياً من كل الجهات. بعدها ضعيهم في صحن وقطعيهم إلى شرائح رقيقة بحجم 5mm. بعد ذلك، سيكون خليط الفاصولياء ولحم الخنزير جاهزاً. إرفعي الخليط عن الحرارة وانتقي لحم الخنزير المقدد وضعيه على لوحة. ثم صفّى بقية المكونات من المقلاة في مصفاة، وضعيهم في وعاءٍ كبير. إحتفظي بسائل الطبخ مع الفاصولياء ولكن تخلصي من البقدونس وغصن الزعتر.

الآن نظفي المقلاة بالماء وضعي فيها ملعقة من الزيت على النار ليصبح حامياً وضعي فيها الثوم وجميع الخضَر المفرومة ما عدا الملفوف. واطهي الخضَر برفق لمدة 15 دقيقة أو حتى تصبح طرية(اختبري ليونتها بقطعها بالسكين).

وفي الوقت نفسه، أزيلي ما تبقى من الدهون الزائدة على شرائح لحم الخنزير المقدد وقطعيهم بحجمٍ صغير يناسب الحساء. وعندما تُصبح الخُضَر جاهزة، أعيدي لحم الخنزير المقدد إلى قدر الفاصولياء. واكتفي بمقدار ليتر ونصف من سائل الطبخ. وأضيفي مسحوق الفلفل الأسود الطازج. ضعيهم على النار، وعندما يصلوا لدرجة الغليان، أضيفي شرائح النقانق والملفوف، واتركيهم على نارٍ خفيفة لمزيد من بضع دقائق بدون غطاء حتى يذبل الملفوف.

*طريقة التقديم:

ضعيهم في أطباق عميقة مع المقبلات. (أنثري البقدونس المفروم ورذاذ من زيت الزيتون البكر الممتاز) على الأطباق. كما يمكنك إضافة بعض الجبن المبروش.