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تراند اليوم : دراسة: الفحص الدورى السنوى يقلل الإصابة بسرطان المبيض

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أثبتت دراسة بريطانية حديثة قام بها باحثون بكلية لندن الجامعية بأن الفحص الدوري السنوي قد يحد من نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بسرطان المبيض، لأن أورامه تؤدي إلى الوفاة إذا تم اكتشافها بعد فوات الأوان.

وأوضح الباحثون أن الفحص المنتظم لسرطان المبيض يمكن أن ينقذ أرواح السيدات، ونشروا تفاصيل دراستهم في العدد الأخير من دورية مجلة "لانسيت" الطبية.

ووجد الباحثون أن الفحص الدوري السنوي قد يحد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 20%.

وأضاف الباحثون أن تشخيص سرطان المبيض في مراحله المتقدمة، يؤدي إلى وفاة نحو 60% من المرضى في غضون خمس سنوات.

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