تراند اليوم : طريقة عمل صلصة التفاح المغلي

صلصة التفاح المغلي

*المقادير:

- 3 أو 4 حبات من التفاح. تقطع بالنصف وتُزال منها البذور وتُفرَم على قطع بشكل مربعات صغيرة

- 1 بصلة (مفرومة)

- قشر نصف ليمونة حامض

- 10أو12 ورقة من المريمية

- 350g سكر

- 300g من خل التفاح

- 150g مياه

- 1 ملعقة صغيرة من الملح والفلفل المطحون الطازج

*الطريقة:

ضعي التفاح مع البصل وقشر الليمون وأوراق المريمية في قدر. رُشّي فوقهم السكر وصُبّي الماء والخل عليهم. إغليهم واتركيهم على النار عند نقطة الغليان حتى النضوج لمدة 30 دقيقة تقريباً وحتى يتبخر الماء.

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*طريقة التقديم:

يُقدم ساخناً أو يمكنك حفظه في وعاءٍ زجاجي في الثلاجة لاستخداماتٍ لاحقة. يمكن تقديمه مع أطباق اللحوم أو في السندويشات.