تراند اليوم : طريقة عمل كرات اللحم مع النودلز والخضر

كرات اللحم مع النودلز والخضر

*المقادير:

*المقادير لكرات اللحم:

500g من لحم الدجاج أو الديك الرومي المفروم

• 1 ملعقة كبيرة من الثوم المبشور الطازج

• 1 ملعقة طعام من صلصة الصويا

• 1 ملعقة كبيرة صلصة السمك التايلاندية

• 1 ملعقة كبيرة من الفجل المبشور الطازج

• 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل

• 2 ملعقتا طعام من صلصة الفلفل الحلو

• 2 ملعقتان كبيرتان من معجون الصلصة التايلاندية(Pad Thai paste)

• 2 ملعقتا طعام من عصير الليمون الحامض

• 1 حفنة من الشوفان (وهذا سوف بتحديد شكل كريات اللحم وتماسكها)

*المقادير لـ"الصلصة الطبخ":

• 1 علبة من الطماطم المهروسة

• 1 علبة من حليب جوز الهند الخفيف

• 1 ملعقة كبيرة من معجون الصلصة التايلاندية(Pad Thai paste)

• الملح والفلفل وعصير الليمون الحامض للإضافات.

*مقادير نودلز الخضر(noddle-veggies):

• 500g من شعيرية النودلز الجاهزة

• 1/2 نصف حبة من الكوسى المقطعة ناعماً أو المبروشة.

• 150g من البازيلاء البيضاء، توضع كاملة في حال كانت ظروف البازيلاء صغيرة، وتُقطع إن كانت كبيرة.

• 100g من الجزر المشروح لقطع صغيرة

• 1 حبة فلفل (إختاري اللون الذي تريدنه واستخدميها منزوعة البذور ومقطعة إلى شرائح صغيرة)

• 5 حبات من الهليون المقطع إلى شرائح

• حفنة من البصل الأخضر (تقطع لشرائح ناعمة)

• الفول السوداني(الفستق) للزينة

• زيت بذور اللفت لأغراض الطهي

• الملح والفلفل حسب الذوق

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*الطريقة:

- اللحم:

تُخلط جميع المكونات في مقادير اللحم معاً في وعاء. وتُشكل في كرات صغيرة وتترك في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

- صلصة الطبخ:

في غضون ذلك، حضري صلصة الطبخ. ضعي جميع المكونات في المقادير المذكورة أعلاه بوعاءٍ كبير على النار. إمزجيهم معاً حتى الغليان. واتركيهم على نارٍ هادئة عند نقطة الغليان لمدة 20 دقيقة مع التحريك المتقطع لتحصلي على صلصة كثيفة. وبعدها أضيفي كرات اللحم واطبخيهم لمدة 15-20 حتى النضوج.

- النودلز:

ضعي زيت بذور اللفت في مقلاة وأضيفي برش الكوسىا والجزر، والهليون، وظروف البازيلاء والفلفل واقليهم وقلبيهم على النار لمدة 5 دقائق. ثم أضيفي القليل من صلصة الطهي من اللحم واتركيهم على نارٍ هادئة لمدة 5 دقائق أخرى. الآن أضيفي شعيرية النودلز والبصل الأخضر واطهيهم لتحصلي على الحرارة المطلوبة.

*طريقة التقديم:

صبي النودلز في وعاء وأضيفي فوقه كرات اللحم مع الصلصة وزيني الطبق بالفستق.

