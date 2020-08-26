تراند اليوم : تعرفي على الفوائد المذهلة للزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الحارة التي تتميز برائحة نفاذة وطعم قوى، وعادة يتم تناوله في فصل الشتاء لأنه يمنح الجسم الشعور بالدفء والطاقة اللازمة.

إن الزنجبيل لا تقتصر فوائده على مد الجسم بالطاقة وحرق الدهون بل على العكس هناك فوائد عظيمة للزنجبيل خاصة في فصل الشتاء، منها:-



1- الزنجبيل يساعد على تحسين جهاز المناعة وهو واحد من أقدم العلاجات للإنفلونزا كما أن له خصائص مضادة للفيروسات الفطرية كما أنه يعالج البرد ويقتل البكتيريا التي تسبب البرد وشرب الزنجبيل يخفف من التهاب الحلق والسعال.

2- يحتوي الزنجبيل على الكروم والماغنيسيوم والزنك وبالتالى يساعد على منع القشعريرة والحمى والعرق المفرط.

3- يعمل بمثابة مضادات الهيستامين وبالتالي مفيد في التعامل مع الحساسية.

4- الزنجبيل فعال جدا في الوقاية من أعراض دوار الحركة، وخاصة دوار البحر، والغثيان، والتقيؤ.

5_ الزنجبيل يساعد على تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم.