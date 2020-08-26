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تراند اليوم : شرائح اللحم مع المانجو والبروكلي

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طبق اليوم هو شرائح اللحم المقلي مع المانجو والبروكولي، وهو طبق مغذي بتنوع مكوناته بين الفاكهة واللحوم والخُضَر. إليكم الوصفة والمقادير:

فطر الشيتاكي

أغصان البروكولي

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   شرائح اللحم المقلي
*المقادير:

• 1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي
• 125g من شرائح لحم البقر من الخاصرة أو الفخذ
• 1 بصلة صغيرة، مقطعة إلى شرائح رقيقة
• 1 حبة صغيرة من الفلفل الأحمر، مقطعة إلى شرائح
• 75g من الفطر الشيتاكي، المفروم
• 4 من أغصان البروكولي الأرجوانية
• 1 حبة ناضجة من المانجو (مقشرة، منذورة البذرة ومقطعة إلى شرائح)

الطريقة:
يُحمى الزيت في مقلاة غير لاصقة على نارٍ متوسطة الحرارة. تُقلى شرائح اللحم لمدة 4 دقائق، وتقلب إلى الجهة الأخرى مرةً واحدة. ثم توضع على لوح وتغطى بورق الألومينيوم وتُترَك جانباً لترتاح.

الآن، يضاف البصل إلى المقلاة نفسها ويقلى لمدة 3 دقائق، مع إضافة القليل من الماء إذا كنت في حاجة إليها. ثم ضعي فوقهم الفلفل والفطر ليقلى لمدة 3 دقائق حتى يلين. بعدها أضيفي البروكلي، مع إضافة ملعقة كبيرة من المياه. غطي هذا المزيج ليُطهى لمدة 3 دقائق حتى يصبح طرياً. ثم أضيفي شرائح المانجو لتسخن فيه.

*طريقة التقديم:
قطعي شرائح اللحم بقطع سميكة وأضيفهم في الصحن فوق المزيج المقلي. ويمكنك أن تقدمي الطبق فوق الـNoodles(المعكرونة الرفيعة) أو أنواع مختلفة منها، كما يمكن تقديمه مع الأرز أو البطاطا المشوية.

 

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