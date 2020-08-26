شاهد: فيديو صادم لطفلة تائهة في عرض البحر على بالون سباحة

تداول العديد من نشطاء نواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، مقطع فيديو، لطفلة تائهة في عرض البحر على ظهر بالون سباحة، قبل أن يتمكن طاقم سفينة من إنقاذها، بالقرب من خليج كورينث باليونان.

وبحسب وسائل الإعلام اليونانية، فإن الطفلة تبلغ من العمر نحو 4 سنوات، وكانت هي ووالديها يسبحون، ولم ينتبه الوالدان لها عندما بدأت التيارات المائية بسحبها، ولم يدركا أنها أصبحت بعيدة عنهما إلا بعدما دفعتها التيارات بعيد عن الساحل.

وقام الوالد فورا بالاتصال بسلطات الميناء وأخبر عن فقدان ابنته، وبدورها أبلغت السلطات قبطانا لإحدى العبارات المحلية التي كانت تعمل في تلك المنطقة، وبالفعل وجدت العبارة الطفلة، وقامت بإنقاذها.