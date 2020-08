تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 دبي .. امساكية شهر رمضان 2018 دبي الإمارات

امساكية رمضان 2018 دبي امساكية رمضان 2018 الإمارات دبي ،مع حلول شهر رمضان في الإمارات العربية المتحدة والدول العربية والإسلامية، قد يحتاج المقيمون في دبي وبقية أنحاء الإمارات من المواطنين أو الأجانب من جنسيات اسلامية أخرى الإطلاع على امساكية رمضان 2018.الهدف من الامساكية هي معرفة مواعد بداية الإمساك عن الطعام والشراب والأكل وأيضا توقيت الإفطار وهي توقيتات متغيرة كل يومي بحوالي دقيقة إلى دقيقتين بشكل منطقي، مع العلم أن أوقات الشروق والغروب هي أوقات متغيرة كذلك أوقات صلاة الفجر والمغرب ،امساكية رمضان تتضمن أيضا أوقات الصلاة الخاصة ببقية الصلوات وهي مهمة للغاية لمن يود اداء الصلاة في أوقاتها وحضور صلاة الجماعة.

و تعتبر دبي من الدول المميزة في المناسبات الدينية، حيث تتزين في شهررمضان الكريم بحلتها الجميلة والوانها الزاهية، في استقبال مميز للشهر المبارك، ومع التقدم والتطور الكبير الذي في دبي، اصبح بامكان الجميع التعرف على امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في دبي الكترونيا، لهذا سوف نقوم بتوفير جدول خاص بامساكية شهر رمضان 2018 دبي طوال شهر رمضان المبارك، لكي يكون بامكان الجميع التعرف على اوقات الصلاة، وتوقيت السحور، وتوقيت الامساك، وتوقيت الافطار، وذلك لكي يكون بمقدور الجميع بكل سهولة الحصول على صور امساكية شهر رمضان 2018 دبي.

صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في دبي

نضع بين ايديكم متابعينا الكرام من دبي امساكية الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك 2018 في امارة دبي، ليتسنى لكم التعرف على الاوقات الخاصة بالسحور والافطار والامساك ومواقيت صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، لهذا سوف نقوم عبر مقالنا بالتعرف على امساكية شهر رمضان 2018 في دبي كاملة لثلاثين يوم من الشهر المبارك رمضان 2018.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 1 17 مايو, 2018 04:06 am 12:15 pm 03:42 pm 06:57 pm 08:27 pm الجمعة 2 18 مايو, 2018 04:05 am 12:15 pm 03:41 pm 06:58 pm 08:28 pm السبت 3 19 مايو, 2018 04:04 am 12:15 pm 03:41 pm 06:58 pm 08:28 pm الأحد 4 20 مايو, 2018 04:04 am 12:15 pm 03:41 pm 06:59 pm 08:29 pm الاثنين 5 21 مايو, 2018 04:03 am 12:16 pm 03:41 pm 07:00 pm 08:30 pm الثلاثاء 6 22 مايو, 2018 04:02 am 12:16 pm 03:41 pm 07:00 pm 08:30 pm الأربعاء 7 23 مايو, 2018 04:02 am 12:16 pm 03:41 pm 07:01 pm 08:31 pm الخميس 8 24 مايو, 2018 04:01 am 12:16 pm 03:41 pm 07:01 pm 08:31 pm الجمعة 9 25 مايو, 2018 04:01 am 12:16 pm 03:41 pm 07:02 pm 08:32 pm السبت 10 26 مايو, 2018 04:00 am 12:16 pm 03:41 pm 07:02 pm 08:32 pm الأحد 11 27 مايو, 2018 04:00 am 12:16 pm 03:41 pm 07:03 pm 08:33 pm الاثنين 12 28 مايو, 2018 04:00 am 12:16 pm 03:41 pm 07:03 pm 08:33 pm الثلاثاء 13 29 مايو, 2018 03:59 am 12:16 pm 03:41 pm 07:03 pm 08:33 pm الأربعاء 14 30 مايو, 2018 03:59 am 12:16 pm 03:41 pm 07:04 pm 08:34 pm الخميس 15 31 مايو, 2018 03:58 am 12:17 pm 03:41 pm 07:04 pm 08:34 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الجمعة 16 01 يونيو, 2018 03:58 am 12:17 pm 03:41 pm 07:05 pm 08:35 pm السبت 17 02 يونيو, 2018 03:58 am 12:17 pm 03:41 pm 07:05 pm 08:35 pm الأحد 18 03 يونيو, 2018 03:57 am 12:17 pm 03:41 pm 07:06 pm 08:36 pm الاثنين 19 04 يونيو, 2018 03:57 am 12:17 pm 03:41 pm 07:06 pm 08:36 pm الثلاثاء 20 05 يونيو, 2018 03:57 am 12:17 pm 03:41 pm 07:07 pm 08:37 pm الأربعاء 21 06 يونيو, 2018 03:57 am 12:18 pm 03:41 pm 07:07 pm 08:37 pm الخميس 22 07 يونيو, 2018 03:57 am 12:18 pm 03:41 pm 07:07 pm 08:37 pm الجمعة 23 08 يونيو, 2018 03:56 am 12:18 pm 03:41 pm 07:08 pm 08:38 pm السبت 24 09 يونيو, 2018 03:56 am 12:18 pm 03:41 pm 07:08 pm 08:38 pm الأحد 25 10 يونيو, 2018 03:56 am 12:18 pm 03:41 pm 07:09 pm 08:39 pm الاثنين 26 11 يونيو, 2018 03:56 am 12:19 pm 03:41 pm 07:09 pm 08:39 pm الثلاثاء 27 12 يونيو, 2018 03:56 am 12:19 pm 03:41 pm 07:09 pm 08:39 pm الأربعاء 28 13 يونيو, 2018 03:56 am 12:19 pm 03:42 pm 07:10 pm 08:40 pm الخميس 29 14 يونيو, 2018 03:56 am 12:19 pm 03:42 pm 07:10 pm 08:40 pm الجمعة 30 15 يونيو, 2018 03:56 am 12:19 pm 03:42 pm 07:10 pm 08:40 pm

