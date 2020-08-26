تراند اليوم : مسلسل الواق واق الحلقة 2 الثانية كاملة

مشاهدة مسلسل الواق واق الحلقة 2 الثانية كاملة بطولة باسم ياخور,شكران مرتجى,رشيد عساف في الواق واق الحلقة 2 من مسلسل الكوميديا والمغامرة السوري الواق واق الحلقة 2 شاهد نت على قناة mbc 2 مصر الحياة dmc قناة osn،و قصة مسلسل الواق واق 2018، تستمر الدراما السورية في تقديم العديد من الأعمال الفنية الرائعة و الجديدة التي تتيح لنا الفرصة في الحصول على أجمل المسلسلات و الأعمال الفنية الرائعة في شعر رمضان الكريم، فيرز لنا مسلسل الواق واق في جزئه الثاني ليقدم للجماهير المحبة للفن السوري مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الرائعة و الجديدة التي توفرها لنا من خلال القصص المختلفة و الكتابات المتنوعة التي يمكن تجسيدها من قبل مختلف الممثلين في سوريا، حيث هناك العديد من الأعمال الفنية المرتقبة و التي ستحظى بالعدد الكبير من المشاهدين الذين اعتادوا على الدراما السورية بكافة أنواعها، حيث يبرز مسلسل الواق واق في المجال الكوميدي في هذا العام من خلال تجسيد أجمل المواقف الكوميدية التي برز الفنانين السوريين في أداء الأدوار الخاصة بهم في مسلسل الواق واق، حيث سنوفر لكم قصة مسلسل الواق واق بما يمكنكم من الحصول على الفرصة في الاطلاع على تفاصيل هذا العمل الفني الرائع.

أحداث وقصة مسلسل الواق واق 2018

يشمل مسلسل الواق واق مجموعة من الأحداث الكوميدية و المضحكة التي تتمثل في غرق السفينة التي تقل مجموعة من الأشخاص الذين لا يمكن أن يتواجدوا في مكان واحد، حيث يتقمص الممثلين مجموعة من الشخصيات الفاشلة، والتي تشمل القبطان الفاشل و المراشال الفاشل و حتى المطربة الفاشلة، وأيضاً تضم مجموعة من الشخصيات التي تمثل الفشل في مختلف النواحي الاجتماعية، و الذين يلجؤون الى جزيرة للنجاة من الغرق، و محاولة التكيف و التأقلم على ذه الجزيرة، وذلك في سبيل البقاء على قيد الحياة، و يواجهون العديد من المصاعب في التكيف في البيئة التي يتواجدون عليها الى أن تواجههم معضلة اختيار رئيس و قائد لهم من خلال الانتخاب و أن يتمثل دوره في رئيس الجزيرة، حيث يشارك مجموعة من الممثلين المخضرمين و الذين نجحوا في مسلسل الخربة في أجزائة السابقة في التمثيل في مسلسل الواق واق.

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أبطال وفريق عمل مسلسل الواق واق 2018

من خلال مسلسل الواق واق يتقمص العديد من البطال و الممثلين من سوريا الأدوار و الشخصيات الكوميدية في مسلسل الواق واق حيث يشارك في العمل الفني كل من : (رشيد عساف – باسم ياخور – شكران مرتجى – نانسي خوري – رواد عليو – طلال الجردي )، والعديد من الفنانين في تجسيد العمل الذي ألفه المؤلف ممدوح حمادة و من اخراج الليث حجوا، حيث تم تصوير المسلسل في الشواطئ التونسية بسبب الأوضاع الراهنة في سوريا، و الحصول على الطبيعة الجغرافية المميزة التي تتيح لهم الفرصة في الحصول على المشاهد المميزة و المتنوعة.

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