تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 امريكا

امساكية رمضان 2018 امريكا لجميع دول العالم ،لمعرفة الموعد الخاص باذان الفجر والمغرب طيلة شهر رمضان ، الإمساكية التي تعتبر هي المنبه للصائمين فهي تحتوي على أيام الشهر الفضيل مع مواقيت الصلوات الخمس وموعد الإفطار وبدء موعد الصيام.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 1 17 مايو, 2018 03:17 am 12:41 pm 04:40 pm 08:01 pm 09:31 pm الجمعة 2 18 مايو, 2018 03:16 am 12:41 pm 04:40 pm 08:02 pm 09:32 pm السبت 3 19 مايو, 2018 03:14 am 12:41 pm 04:40 pm 08:03 pm 09:33 pm الأحد 4 20 مايو, 2018 03:12 am 12:41 pm 04:41 pm 08:04 pm 09:34 pm الاثنين 5 21 مايو, 2018 03:11 am 12:41 pm 04:41 pm 08:05 pm 09:35 pm الثلاثاء 6 22 مايو, 2018 03:09 am 12:41 pm 04:41 pm 08:06 pm 09:36 pm الأربعاء 7 23 مايو, 2018 03:08 am 12:41 pm 04:42 pm 08:07 pm 09:37 pm الخميس 8 24 مايو, 2018 03:06 am 12:41 pm 04:42 pm 08:08 pm 09:38 pm الجمعة 9 25 مايو, 2018 03:05 am 12:41 pm 04:42 pm 08:09 pm 09:39 pm السبت 10 26 مايو, 2018 03:04 am 12:41 pm 04:43 pm 08:10 pm 09:40 pm الأحد 11 27 مايو, 2018 03:02 am 12:41 pm 04:43 pm 08:10 pm 09:40 pm الاثنين 12 28 مايو, 2018 03:01 am 12:42 pm 04:43 pm 08:11 pm 09:41 pm الثلاثاء 13 29 مايو, 2018 03:00 am 12:42 pm 04:44 pm 08:12 pm 09:42 pm الأربعاء 14 30 مايو, 2018 02:59 am 12:42 pm 04:44 pm 08:13 pm 09:43 pm الخميس 15 31 مايو, 2018 02:57 am 12:42 pm 04:44 pm 08:14 pm 09:44 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الجمعة 16 01 يونيو, 2018 02:56 am 12:42 pm 04:44 pm 08:15 pm 09:45 pm السبت 17 02 يونيو, 2018 02:55 am 12:42 pm 04:45 pm 08:15 pm 09:45 pm الأحد 18 03 يونيو, 2018 02:54 am 12:42 pm 04:45 pm 08:16 pm 09:46 pm الاثنين 19 04 يونيو, 2018 02:53 am 12:43 pm 04:45 pm 08:17 pm 09:47 pm الثلاثاء 20 05 يونيو, 2018 02:53 am 12:43 pm 04:46 pm 08:17 pm 09:47 pm الأربعاء 21 06 يونيو, 2018 02:52 am 12:43 pm 04:46 pm 08:18 pm 09:48 pm الخميس 22 07 يونيو, 2018 02:51 am 12:43 pm 04:46 pm 08:19 pm 09:49 pm الجمعة 23 08 يونيو, 2018 02:50 am 12:43 pm 04:47 pm 08:19 pm 09:49 pm السبت 24 09 يونيو, 2018 02:50 am 12:44 pm 04:47 pm 08:20 pm 09:50 pm الأحد 25 10 يونيو, 2018 02:49 am 12:44 pm 04:47 pm 08:20 pm 09:50 pm الاثنين 26 11 يونيو, 2018 02:49 am 12:44 pm 04:47 pm 08:21 pm 09:51 pm الثلاثاء 27 12 يونيو, 2018 02:48 am 12:44 pm 04:48 pm 08:22 pm 09:52 pm الأربعاء 28 13 يونيو, 2018 02:48 am 12:44 pm 04:48 pm 08:22 pm 09:52 pm الخميس 29 14 يونيو, 2018 02:47 am 12:45 pm 04:48 pm 08:22 pm 09:52 pm الجمعة 30 15 يونيو, 2018 02:47 am 12:45 pm 04:48 pm 08:23 pm 09:53 pm