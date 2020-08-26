تراند اليوم : وقت صلاة المغرب في بريده ثاني أيام رمضان 2018 _ 1439

وقت صلاة المغرب في بريده ثاني أيام رمضان 2018 _ 1439 ماهو وقت صلاة المغرب في بريده ثاني أيام رمضان 1439، هذا ما سعينا للتعرف عليه بشكل مسبق من أجل تقديمه لكم زوارنا الكرام لكي تكونوا على علم مسبق بموعد اذان المغرب في بريدة وكذلك امساكية رمضان 2018 بريدة.

بريده تعد وتعتبر من اكبر مدن القصيم وتزخر بعدد سكان هائل ايضا كما وهي مقر الإمارة في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية وتحيط بمدينه بريده الكثبان الرمليه والتلال ايضا وتعتبر منطقه خصبه وصالحه للزراعه ايضا .

كما نعرف ان لكل منطقه اوقاتها ومعاد الساعه تتغير فيها من منطقه لاخري في كافه انحاء العالم او في المنطقه الواحده ايضا بين مدنها وقراها ولكن الفروق بالتوقيت تكون فروق نسبيه وبسيطه جدا بحيث انها لا تتعدي الدقائق القليله لذا حرصنا نحن فريق عمل وطن بتقديم اوقات الصلاه باكملها من فجر وشروق وظهر وعصر ومغرب ايضا لمدينه بريده .

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حيث ان موعد أذان الفجر هو موعد الإمساك عن الطعام والشراب وموعد اذان المغرب هو موعد الافطار فتابعونا ومواقيت الصلاه علي النحو الاتي :

موعد اذان المغرب في بريده

جاء وقت صلاة المغرب في بريده ثاني أيام رمضان 1439 في تمام الساعة السادسة والخمس وأربعون دقيقة وهو الذي يصادف يوم الخميس السابع عشر من مايو وفقاً للتقديرات الفلكية.

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