تراند اليوم : اعلان اورانج رمضان 2018 : فيديو اعلان اورانج دنيا سمير غانم وظافر العابدين ومحمد منير وحسام غالي إعلان "أورانج" لرمضان 2018

اعلان اورانج رمضان 2018 : فيديو اعلان اورانج دنيا سمير غانم وظافر العابدين ومحمد منير وحسام غالي إعلان "أورانج" لرمضان 2018 بدأت شركة الاتصالات "أورانج" حملتها الدعائية لرمضان 2018، بإعلان يضم عددا كبيرا من نجوم مصر والوطن العربي.

عنوان الحملة أن الشركة ستقربك من جيرانك، ليدور الإعلان حول علاقة الجيران وتقاربهم.

تبدأ الأغنية بظهور الفنانة دنيا سمير غانم، بعدها تظهر الممثلة التونسية هند صبري ثم مواطنها ظافر العابدين، ليظهر بعده لاعب النادي الأهلي حسام غالي ثم الفنانة نيكول سابا وينتهي الإعلان بظهور الفنان محمد منير، ليغني كل واحد منهم ويحكي موقفا مع جاره.

أغنية الإعلان هي لحن الموسيقى التصويرية لفيلم "شمس الزناتي" للفنان عادل إمام الذي أنتج عام 1991، ولحنه هاني شنودة.