الاكثر مشاهدة اليوم - أطعمة تنظف الكبد من السموم

تراكم الدهون على الكبد من أخطر المشاكل الصحية التي يتعرض لها البعض، لذا يقدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ حيل تخلص الكبد من السموم

كمية صغيرة من الثوم لديها القدرة على تنشيط انزيمات الكبد التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم. توجد في الثوم كميات كبيرة من الأليسين والسيلينيوم، اثنين من المواد الطبيعية التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم

لو بتعانى من سرطان الكبد.. إليك أطعمة تساعد على سرعة الشفاء

توجد في الجريب فروت كمية كبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على عملية تنظيف السموم الطبيعية في الكبد. كوب صغير من عصير الجريب فروت الطازج يساعد الكبد في عمله الهام وينظف الجسم من المواد الكيميائية وغيرها من السموم

كلاهما يحتوي على كميات كبيرة جدا من البيتا كاروتين والفلافونيوئيدات، ومركبات طبيعية فعالة بشكل خاص لتحسين وظائف الكبد

الشاي الأخضر هو محبوب الكبد حيث أنه يحتوي على سلسلة طويلة من المواد المضادة للأكسدة التي تساعد في تحلل السموم في الكبد. علاوة على ذلك فللشاي الأخضر العديد من الخصائص الطبية الأخرى التي تسهم في صحة الجسم (والنفس)

5 . الخضراوات ذات الأوراق الخضراء

الخضراوات الخضراء هي حليف قوي للكبد. يمكن تناولها نيئة، مطبوخة أو كعصير. لهذه الخضار قدرة عالية على امتصاص السموم البيئية من مجرى الدم. فهي توفر حماية جيدة ضد المعادن الثقيلة، المواد الكيميائية والمبيدات التي تصل الى الجسم من الطعام أو الشراب الذي نستهلكه. السبانخ والجرجير يتميزان بشكل خاص بتشجيع تدفق الصفراء التي تعمل على إزالة الفضلات الموجودة في الدم وتمنع بذلك وصولها إلى أعضاء الجسم المختلفة

لو بتعانى من سرطان الكبد.. إليك أطعمة تساعد على سرعة الشفاء

الأفوكادو يساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون، الضروري لنشاط الكبد في عملية تنظيف الجسم من السموم. وتشير الدراسات التي أجريت مؤخرا الى تحسن في وظائف الكبد لدى أولئك الذين يأكلون الأفوكادو بشكل منتظم

يوجد في التفاح مستويات عالية من البكتين، مركب كيميائي ضروري للجسم لتنقية وتنظيف الكبد من السموم. وبذلك فإنه يساعد الكبد في عمله

للزيوت العضوية مثل زيت بذور الكتان وبالأخص زيت الزيتون القدرة على امتصاص السموم الضارة من الجسم، ولكن يجب استهلاكها بالاعتدال. امتصاص السموم عن طريق الزيوت يسهل على الكبد، والذي هو أيضا دهني بتكوينه

الحبوب مثل الأرز البني، غنية بفيتامين B وتحسن التمثيل الغذائي الكامل للدهون في الجسم وتساعد الكبد. حاولوا تجنب الأطعمة التي تعتمد بالأساس على الطحين الأبيض وأكثروا من البدائل المكونه من الحبوب الكاملة

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10 . الخضراوات من العائلة الصليبية

تناول الخضراوات من عائلة الخضار الصليبية، فمن فوائد البروكلي والقرنبيط انهما يحويان مواد تزيد من كمية الجلاكوسينولات في أجسامكم، وهذه المواد تساعد الكبد في عملية إنتاج الانزيمات الضرورية لعمله

يوجد في الليمون كميات كبيرة جدا من فيتامين C الذي يساعد الجسم على تحليل المواد السامة وتحويلها الى مواد تذوب في الماء. شرب عصير الليمون الطازج ينصح بشدة

12 . الجوز الملكي Juglans regia

يوجد في الجوز مستويات عالية من الأحماض الأمينية التي تساعد في عملية تنظيف الكبد من السموم . في الجوز أيضا مستويات عالية من الجلوتاثيون والأوميغا 3 التي تنقي الكبد. احرصوا على مضغ الجوز جيدا قبل البلع - وبذلك فإن الجسم يمتص المواد اللازمة له بشكل أسهل.

13 . الملفوف

تماما مثل البروكلي والقرنبيط، فان أكل الملفوف يساعد على تنشيط الانزيمات في الكبد التي لها دورا حاسما في طرد السموم من الجسم. حاولوا أكل أكبر قدر من، سلطة الملفوف، الملفوف المخلل وحساء الملفوف.

14 . الكركم

أحد التوابل المفضلة على الكبد. حاولوا إضافة الكركم إلى طعامكم في المرة المقبلة ... من فوائد الكركم للكبد انه يساعد على تحليل المواد المختلفة التي تعتبر مسرطنة.