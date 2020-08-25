الاكثر مشاهدة اليوم - فوائد القرنفل

يعد القرنفل من أكثر البهارات غرابة بسبب رائحته وخصائصه الطبية، موطنه جزر مالوكو في الأرخبيل الإندونيسي، تستخدم هذه التوابل على نطاق واسع في نكهات الطعام و العطور ومعطرات التنفس.

يمكنك الحصول على زيت القرنفل بعد التقطير بالبخار لأوراق شجرة القرنفل وساقها وبراعمها ،إليك أبرز فوائد القرنفل .

يحتوي القرنفل على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة مثل فيتامين k وC وA والحديد والمغنيسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز.

وبحسب موقع “صدى البلد”، قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية؛ أهم فوائد القرنفل ما يلي:

– مكافحة الالتهابات وتقوية المناعة

ثبت أن زيت القرنفل قد يساعد في علاج العديد من التهابات المفاصل والروماتيزم، ويكون استخدامه كالتالي:

اذا ما استخدم في تدليك العضلات فهو يساعد على تقليل الالتهابات والاصابات وتسكين الالم، اذ أن القرنفل يحتوي على مضادات اكسدة قوية تدعى “الفينولات” والتي تعمل على مكافحة الشوارد الحرة ومحاربتها.

أكدت الابحاث مؤخرا أن للقرنفل دور في مكافحة السرطانات وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي.​

– تعزيز صحة الجهاز التنفسي

يساهم في تخفيف ومنع التهابات الجهاز التنفسي العلوي وأمراضه من نزلات البرد والانفلونزا والسعال والزكام والربو والتهابات القصبة الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية وغيرها ،وهو يعتبر طارد للبلغم ومسكن طبيعى ويساعد في علاج التهابات الحلق لصفاته المضادة للجراثيم.

– علاج وتسكين آلام الأسنان واللثة

يعمل على تسكين آلام الأسنان فبالاضافة الى كونه مطهر ومضاد للجراثيم، يحتوي القرنفل على زيت اليوجينول والذي يعمل عمل المخدر.

بإضافة القليل من زيت القرنفل على قطعة قطن ووضعه على مكان الألم ستبدأ نتيجة التسكين الفورية.

الفوائد الصحية لتناول فصين فقط في اليوم، وفقا لموقع “Bright Side”.

– يقوي جهاز المناعة.

– يحسن الهضم.

– يمكنه تخفيف آلام الأسنان

– صحة الكبد

– يساهم في تقليل الألم والالتهاب في الجسم

وهناك طريقة واحدة للاستفادة من هذا وهي استخدام هذه التوابل كعلاج للصداع يمكنك القيام بذلك بإحدى طريقتين:

– إذا كنت تفضل تناولها، يمكنك مزج مسحوق القرنفل والملح الصخري مع كوب من الحليب وشربه لتخفيف الصداع.

-إذا كنت ترغب في استخدامه موضعيًا، يمكنك نقع القرنفل في زيت جوز الهند وتدليك المكان للحصول على الراحة.

فوائد القرنفل للشعر

فهو غني بمركب كيميائي يسمى الأوجينول. هذا ما يعطي هذه التوابل العطر الذي تشتهر به. يمكنك الحصول على زيت القرنفل بعد التقطير بالبخار لأوراق شجرة القرنفل وساقها وبراعمها.

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كيف يعزز زيت القرنفل صحتك وقد استخدمته الأيورفيدا والطب الصيني التقليدي لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض.

كيف يحسن زيت القرنفل بشرتك وشعرك

إنه اختيار ممتاز ليس فقط للأمراض ولكن أيضًا لتحسين بشرتك وحالات شعرك. فيما يلي سبع فوائد جمالية لهذا الزيت الذي يضمنه أطباء الجلد أيضًا.

يعالج حب الشباب

أوضحت دراسة أجريت في جامعة بورافا ، تايلاند ، أنه يمكن أن تقتل بفعالية خلايا المكورات العنقودية الذهبية والعديد من الكائنات الحية الدقيقة المرتبطة بها. خصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة تسمح لزيت القرنفل بمقاومة البكتيريا المسببة لحب الشباب وتطهير البشرة المعرضة لحب الشباب.

تحتاج إلى تناول 3 قطرات من زيت القرنفل وإضافة ملعقتين صغيرتين من العسل الخام فيه. الآن ، قم بخلطها معًا بشكل جيد وتطبيقها على المنطقة المصابة. اغسله بعد فترة. يمكنك أيضًا صنع قناع للوجه عن طريق خلط 5 قطرات من زيت القرنفل في 1¼2 كوب من جل الصبار وتخزينها. احتفظي بالقناع في وعاء كهرماني اللون. ضعي هذا الجل على وجهك بالكامل واتركيه طوال الليل لمكافحة حب الشباب.

يزيل الهالات السوداء

إذا قمت بدمج زيت القرنفل مع اللبان ، فسيصبح العلاج الأمثل لإزالة الهالات السوداء. يمكن لهذا الخليط أن يحفز الدورة الدموية بشكل فعال بالقرب من عينيك ويجدد المنطقة.

خذ قطرتين من زيت القرنفل و 7 قطرات من زيت اللبان مع زيت ناقل. يمكن أن يكون جوز الهند خيارًا جيدًا. الآن، امزج جميع المكونات جيدًا واحفظها في زجاجة، يمكنك تطبيق هذا الخليط كل ليلة على الهالات السوداء، تأكد من عدم وضع الزيت بالقرب من العينين، يمكن أن يؤدي علاج الهالات السوداء إلى تلف عينيك إذا تسللت إليها.

يعالج التهابات الجلد

يتضمن زيت القرنفل على مادة كيميائية تسمى الأوجينول تعمل كعامل مطهر ومضاد للبكتيريا، بمساعدة هذه الخصائص ، يمكنه علاج الجروح والجروح ومكافحة الالتهابات الفطرية. بصرف النظر عن هذا، يمكن أيضًا علاج لدغات الحشرات باستخدام هذا الزيت العطري.

تحتاج أولًا إلى تخفيف زيت القرنفل بزيت جوز الهند أو زيت اللوز ثم تطبيقه على المنطقة المصابة.

يزيل الزوائد الجلدية والثآليل

للتخلص من الزوائد الجلدية والثآليل ونمو الجلد غير الطبيعي ، يعتبر هذا الزيت من أفضل الخيارات. يساعدك بسبب خصائصه القوية كمطهر ومضاد للميكروبات ومضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا. كما أن كونك ساخنًا بطبيعته يساعد على نمو الجلد حتى يجف ويتقلص بسرعة.

يمكنك وضع زيت القرنفل مباشرة على المنطقة المصابة. استمر في تطبيقه طوال اليوم حتى يتقلص النمو ويسقط. تأكد من وضع هلام أو غسول على البشرة السليمة حول الثآليل. سيحمي ذلك تلك المنطقة من حرارة زيت القرنفل.

يعالج قشرة الرأس

له خصائص لوقف نمو الفطريات المسببة لقشرة الرأس، وفقًا لدراسات مختلفة ، يمكن لهذا الزيت العطري أن يوقف نمو الفطريات التي تسبب قشرة الرأس. هذا بسبب خصائصه المضادة للفطريات.

تحتاج إلى إضافة حوالي 10 إلى 12 قطرة من زيت القرنفل إلى الشامبو العادي الخاص بك وتطبيقه على شعرك أثناء الاستحمام. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت الزعتر إليه للحصول على نتائج أفضل.

تحتاج ببساطة إلى خلط نصف كوب من بندق الساحرة و 3 قطرات من زيت القرنفل في زجاجة كهرمان. أولًا ، نظفي وجهك بالماء البارد وضعي هذا المزيج على وجهك بالكامل كتونر للوجه، استخدم ضمادات قطنية للتطبيق.

يعزز نمو الشعر

يساعد هذا الزيت على تنشيط بصيلات الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس ،يتمتع زيت القرنفل بخصائص تحفز بصيلات الشعر. ينشط بصيلات الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية لفروة الرأس. تساعد زيادة تدفق الدم في جلب العناصر الغذائية إلى كل بصيلة شعر. هذه العملية تعزز نمو الشعر وكثافته.

يمكنك عمل قناع لنمو الشعر عن طريق الجمع بين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند و 5 قطرات من زيت القرنفل. ضع هذا الخليط على فروة رأسك. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء العادي.

فوائد القرنفل للجنس

يزيد من مستويات الطاقة لديك. لديهم أيضًا واحدة من أفضل روائح العلاج العطري التي تساعد في تحسين سلوكك الجنسي.