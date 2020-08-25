تراند اليوم : ارطغرل 106 :: موقع النور ارطغرل 106 قيامة ارطغرل الحلقة 106 مشاهدة قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 106 :: أرطغرل 106 موقع النور

متابعات/الخليج 365/ يواصل موقع النور العربي وقناة trt التركية بث قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 106 ،ويحكي مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 106عن صراعات الغازي أرطغرل جد مؤسس الخلافة العثمانية مع المغول والصليبين والخونة والجواسيس. وفي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 106يأخذ ارطغرل للسلطان علاء الدين دليل خيانة سعد الدين كوبيك وتعامله مع أريس.

وفي قيامة أرطغرل الموسم الجزء الرابع الحلقة 106 المترجمة، أرطغرل يقدم رسالة للسلطان من سعد الدين لأريس وهي دليل خيانته ،كما تشهد قيامة ارطغرل الحلقة 106 الحلقة 106 من مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul الموسم - الجزء الرابع عودة الفارس ديندار ومقتل اريس.

تدور احداث الحلقة 106 من مسلسل قيامة أرطغرل في مزيد من التشويق حيث انا قصة مسلسل قيامة أرطغرل 4 هو مسلسل تركي يعود الجزء الرابع من المسلسل الاكثرة شهرة التاريخي التركي في مزيد من الاثارة والتشويق وهو مسلسل تاريجي تركي يعود احداثه في القرن 13 ميلادي ويرض سرة الغازي ارطفوال بن سليمان حيث تعود الحداثه فمن الوقائع الدرامية غير التاريخة ومن وحي الخيال .

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع المترجم

إنجين ألتان , إسراء بليجيتش , سردار جوكهان ,عثمان سويكوت , جنكيز جوشكون , نور الدين سونماز ,باريش باغجى , سيردار دينيس ,مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع.

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يعرض مسلسل قيامة أرطغرل كل اربعاء في تمام الساعة 10 مساء علي قناة TRT1 بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون.

تردد قناة عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع

تردد قناة TRT1 11470