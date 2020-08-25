شاهد: إعلامية سعودية تتغزل بالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والأخير يرد !

تغزلت الإعلامية السعودية سعاد الشمري خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي عبر "تويتر" بالمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، خلال مقطع فيديو هنأته بعيد ميلاده.

وقالت الشمري في مقطع الفيديو: "مرحبا من المغردة سعاد الشمري من السعودية إلى المغرد أفيخاي أدرعي، المغرد الجميل الذي دائما يكتب لنا آيات قرآنية وأحاديث ويستنبط من عقيدتنا كمسلمين ما يدعو للسلام والتعايش والتسامح ويبارك لنا في كل مناسبة سواء دينية أو مناسبة وطنية ويملك حساب جميل، حساب يدعو للتسامح والسلام بغض النظر عن وظيفته التي يجب أن يكون بها.."

وتابعت الشمري قائلة: "بمناسبة عيد ميلاده حابة أقول لك كل عام وانت بخير، وأتمنا أن هذه الأعوام القادمة وهذه السنة الجديد تكون سنة سلام على شعبينا وعلى جميع شعوب المنطقة.."

من جهته، أعاد أفيخاي أدرعي نشر فيديو الشمري على صفحته الرسمية بتويتر، رادا بتعليق كتب فيه: "شكرًا جزيلًا للصديقة السعودية سعاد الشمري على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي.. أنت مثل وقدوة للكثيرين..".