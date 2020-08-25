تراند اليوم : دبي ترفع سقف الطموحات الفضائية الإماراتية إلى عنان السماء!

أعلنت إمارة دبي عن مشروح طموح يتمثل في وضع مخطط متكامل لمطار مخصص للسفر إلى الفضاء الكوني.

وتتوخى دبي من وراء هذا المشروع الفريد دعم "جهود وطموحات دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، خليفة الزفين، أن مؤسسته تخطط لبناء "مطار كوني" يستخدم للرحلات الفضائية، ويتيح للجميع إمكانية السفر داخل وخارج الغلاف الجوي، ليصبح بعد إنجازه، أول منفذ متكامل للسفر إلى الفضاء.

رؤية الامارات للفضاء بدأت تكتمل عبر تصنيع مسبار المريخ ، وانجاز أول مجمع لتصنيع الأقمار الصناعية بالكامل وطنيا، وتدريب رواد فضاء إماراتيين، وامتلاك منظومة علمية وبحثية متكاملة .. سنحتفل في ٢٠٢١ بخمسين عاما على دولتنا وسنهدي انجازنا للأجيال القادمة لتبدأ أحلامهم دائما من السماء — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2018

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رؤية الامارات للفضاء بدأت تكتمل عبر تصنيع مسبار المريخ ، وانجاز أول مجمع لتصنيع الأقمار الصناعية بالكامل وطنيا، وتدريب رواد فضاء إماراتيين، وامتلاك منظومة علمية وبحثية متكاملة .. سنحتفل في ٢٠٢١ بخمسين عاما على دولتنا وسنهدي انجازنا للأجيال القادمة لتبدأ أحلامهم دائما من السماء

الزفين أفاد في تصريح للصحفيين بأن أنواعا مختلفة من الطائرات ستنطلق من هذا المطار الكوني، بما في ذلك طائرات فوق صوتية وتحت صوتية، وطائرات قادرة على التحليق فوق الأجواء.

كما لفت المسؤول إلى أن المطار سيضم أول مطار فضائي في المنطقة، لإقلاع وهبوط المركبات الفضائية.