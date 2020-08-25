تراند اليوم : بعد الزيادة الأخيرة.. 4 إجراءات من "الكهرباء" ضد رافضي سداد الفواتير

مع اقتراب بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة، وضعت وزارة الكهرباء عدة ضوابط للممتنعين عن سداد الفواتير؛ تمهيدًا لتطبيقها من قبل شركات التوزيع التسع.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في وقت سابق، إنه سيتم قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء حتى ولو كانت مؤسسات حكومية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير.

وتتضمن الضوابط التي وضعتها الوزارة:

1- إنذار المستهلك الذي يمتنع عن سداد الفواتير الشهرية بفصل التيار.

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2- يتم رفع العداد في حالة استمرار المشترك الامتناع عن السداد، وبعد انتهاء المهلة القانونية.

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3- بعد أسبوع من رفع العداد، إذا رغب المستهلك سداد مستحقات الدولة، يتم إعادة العداد له مرة أخرى دون رسوم.

4- إذا رغب المشترك في السداد بعد انتهاء فترة السماح "أسبوع من تاريخ رفع العداد"، ينفذ المستهلك إجراءات تركيب العداد من جديد وبرسوم جديدة. ​