تراند اليوم : إثيوبيا تبدأ استخراج النفط من الجنوب

تبدأ إثيوبيا خلال الأسبوع الحالي استخراج النفط الخام على أساس تجريبي من احتياطيات في منطقة في جنوب شرق البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تابعة للدولة، الأربعاء.

وقال فيتسوم أريجا كبير العاملين بمكتب رئيس الوزراء أبي أحمد، على تويتر إن رئيس الوزراء اجتمع مع مسؤولين من شركة بولي-جي.سي.إلبتروليوم انفستمنت "لإطلاق إشارة البدء رسميا لإنتاج تجريبي للنفط الخام في منطقة أوجادين".

وكتب فيتسوم "الشركة اكتشفت أنه توجد احتمالات لوجود كميات تجارية من النفط الخام في المنطقة".

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والشركة مشروع مشترك بين مجموعة بولي غروب كوربريشن الصينية المملوكة للدولة، ومجموعة غولدن كونكورد التي مقرها هونغ كونغ.

ونقلت وسائل إعلام إثيوبية عن أبي أحمد قوله إنه سيجري إنتاج 450 برميلا من النفط الخام، الخميس، على أساس تجريبي.

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