تراند اليوم : مصر تصنع الإلكترونيات.. إطلاق أول تابليت مصرى محلى الصنع

كشفت الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو مصر"، عن أول تابلت مصرى محلى الصنع "سيكو اكسبريس3" اليوم الأربعاء وذلك بنسبة تصنيع محلى 45%.

كانت "اليوم السابع" قد انفردت بتفاصيل التابليت المصرى الجديد وقال المهندس محمد سالم رئيس شركة سيكو مصر، فى وقت سابق، إن التابلت المصرى تم تصنيعه بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط، وبنسبة تصنيع محلى تصل إلى 45%.

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وأوضح سالم أنه تم البدء بتصنيع نحو 10 آلاف تابلت على أن يتم إطلاقه رسميا فى الأسواق فى غضون أسبوعين بسعر يصل إلى نحو 1149 جنيه.

ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية صناعة الإلكترونيات وتوطين المنتج المحلى حيث تسلم أول نسخة من الهاتف المصرى فى مطلع ديسمبر الماضى، وحقق الهاتف نجاحا فى السوق وتم تصديره لأسواق الإمارات وجارى التصدير للكويت وبعض الدول الإفريقية.