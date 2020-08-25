تراند اليوم : كيف ردت أحلام على "mbc" والهجوم العنيف ضدها

دبي-الخليج 365:

بعد الضجة التي أثارتها تغريدة الفنانة الكويتية نوال بشأن انضمامها إلى لجنة تحكيم برنامج "ذي فويس"، عوضا عن أحلام، ردت الأخيرة على قرار تنحيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أحلام: "mbc محبتي لكم لم ولن تتغير، كنتم وستظلون بيتي الأول والداعم الكبير لأحلام فشكرا على تقديركم لي دائما وأبدا".

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وتكهن كثيرون من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من الصحفيين بالأسباب الكامنة وراء استبعاد الفنانة الإماراتية أحلام من برنامج "ذي فويس" الذي تعرضه قناة mbc السعودية، والذي يعتقد بأن مردّه عدم توضيح موقفها من الأزمة الخليجية القطرية، خاصة وأن زوجها مبارك الهاجري قطري الجنسية.

فبعد ساعات من تغريدة ألمحت فيها إلى عدم رضاها عن أغنية "قولوا لقطر"، اتهم مغردون إماراتيون مواطنتهم "أحلام"، بالتعاطف مع قطر، وشنوا عليها هجوما عنيفا جنبا إلى جنب مع عدد من المستخدمين السعوديين على تويتر، زاعمين أن انتقاد أغنية "قولوا لقطر"، هو بمثابة انتقاد للسياسة الإماراتية والسعودية.

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