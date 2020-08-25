تراند اليوم : مايا دياب تتعرض للخطف

كشفت الفنانة مايا دياب في مقابلة لها مع الإعلامية راغدة شلهوب أن عصابة تسرق السيارات خطفتها في عام 2005 في بيروت، وبقيت محتجزة في السيارة مدة يوم كامل، وهم يحاولون ترهيبها وترويعها، حيث كادت أن تقتل لولا حسن حظها.

وأكّدت أن هذه الحادثة أثّرت فيها نفسياً وعلى حياتها بشكل عام، إلى حدّ كبير، وكان لذلك أثراً بالغاً لم تستطع الأيّام أن تمحيه أبداً.

وأكدت دياب أنها تخاف من الليل ومن النّوم ليلاً أيضاً وتشعر بالأمان أكثر عند حلول النهار.

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وكشفت أيضاً عن قيامها بكتابة كل ما يحصل معها عادةً على شكل مذكّرات، مؤكّدة أنّها غير قابلة للنّشر لأنّها شخصية جداً.

كذلك، تحدّثت في المقابلة عن حادثة مؤلمة عاشتها بعدما توفيّ صديقها المخرج يحيى سعادة في تركيا، أثناء تصوير فيديو كليب لها منذ حوالي 7 سنوات، بسبب صاعق كهربائي.

ومن المعلومات التي فاجأت فيها جمهورها هو أن دور "روبي" الذي أدّته النّجمة سيرين عبد النور، كان لها في الأصل، لكنّ الكسر الذي تعرّضت له قبل تصوير المسلسل بأيام قليلة، كان السبب في ذهاب الدّور لعبد النور.