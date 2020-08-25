تراند اليوم : "دودي" للسجن بتهمة "التحريض على الفسق" والحمل دون زواج

القاهرة- الخليج 365:

قضت محكمة مصرية بحبس مذيعة تلفزيونية 3 سنوات بعد ظهورها في إحدى حلقات برنامجها "مع دودي" وهي تناقش فكرة حمل المرأة دون زواج، ما أثار غضبا عارما في الشارع المصري.

وتكلمت المذيعة دعاء صلاح، عبر برنامجها الذي يُعرض على قناة "النهار"، عن فكرة زواج المرأة مؤقتا بغاية الإنجاب فقط، وذلك عندما يتم الاتفاق بين رجل وامرأة على الزواج مقابل مبلغ مالي إلى حين الإنجاب، ومن ثم يحدث الطلاق.

وأدلت دعاء بهذه الأفكار خلال حلقتها التلفزيونية بعنوان "الأمهات العازبات" في يوليو الماضي، حيث ظهرت في تلك الحلقة ببطن منتفخة مرتدية ثيابا توحي بأنها حامل، ما أدى إلى إيقاف العرض مدة 3 أشهر.

وأشارت صلاح إلى فكرة التبرع بالحيوانات المنوية في العالم الغربي، ومن ثم إجراء عملية التلقيح دون الحاجة للاتفاق مع أحد الرجال على الزواج، وهي فكرة غير مقبولة في المجتمع المصري.

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واتهمت المذيعة المصرية في محاكمتها التي أجريت، يوم الثلاثاء الماضي، بالتحريض على الفجور، كما قالت السلطات إن مقترحات صلاح "هددت نسيج الحياة المصرية"، وفقا لتقارير Egypt’s Filfan.

وحُكم على دعاء صلاح بالسجن 3 سنوات إلى جانب تغريمها بـ 10 آلاف جنيه مصري (566 دولارا).

الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها دعاء صالح بنحو مثير للجدل، فقد ظهرت في برنامجها وهي مستلقية في حوض للاستحمام بدا مغطى برغوة صابون لتناقش فكرة التسرع في إطلاق الأحكام على الآخرين.