تراند اليوم : فيلم "الخلية" لأحمد عز يحقق إيرادات خيالية

الخليج 365/

استطاع فيلم "الخلية" أن يحقق نجاح كبير في دور السينما المصرية، والذي كان بدأ عرضه منذ عيد الأضحى الماضي.

الفيلم من بطولة النجم احمد عز، حقق حتى الآن إيرادات من شباك التذاكر وصلت إلى حوالي 51 مليون و500 ألف جنيها مصريا، إذ حقق في أسبوعه العاشر حوالي 900 ألف جنيها.

فيلم "الخلية" إنتاج شركة الريماس للإنتاج الفني، وتأليف صلاح الجهيني، وبطولة أحمد عز ومحمد ممدوح والنجم السوري سامر المصري وأحمد صفوت وأمينة خليل، وإخراج طارق العريان، وتصدر قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى.

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وكان أحمد عز كشف عن تحضيره لجزء ثاني من فيلم "الخلية" بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم على المستوى النقدي والجماهيري.

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ومن ناحية أخرى يحضر حاليا أحمد عز لمسلسله التليفزيوني الجديد "أبو عمر المصري"المقرر عرضه في رمضان 2018، سيناريو مريم نعوم، مأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين شكري بعنوان "مقتل فخر الدين" و"أبوعمر المصري، ومن المقرر أن يتم تصوير بعض مشاهد العمل في عدة دول أوروبية ومنها فرنسا.